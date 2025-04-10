ارتفاع مبيعات«فولكس فاجن» في الربع الأول

ارتفعت مبيعات «فولكس فاجن» في الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بصعود الطلب في معظم الأسواق تقريباً، ما عوض انخفاضاً بنسبة 7 % في المبيعات بالصين.

وبحسب بيان الشركة، ارتفعت تسليمات صانعة المركبات الألمانية بنسبة 1.4 % على أساس سنوي إلى 2.13 مليون سيارة في الربع الأول، مقارنة بـ 2.1 مليون مركبة في الربع المناظر العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى انتعاش طفيف لشركة فولكس فاجن بعد انخفاض بنسبة 2.3 % في عمليات التسليم في عام 2024.

غير أن الشركة تواجه أوقاتاً صعبة في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية التي تبلغ 25 % على جميع واردات السيارات، والتي تم فرضها الأسبوع الماضي.

وشهدت مبيعات «فولكس فاجن» نمواً بنسبة 4 % في أمريكا الشمالية، و17 % في أمريكا الجنوبية، و3 % في دول أوروبا الغربية، لتعوض تراجع المبيعات في الصين خلال الربع الأول.

وارتفعت تسليمات الشركة من السيارات الكهربائية بنسبة 59 % على أساس سنوي في الربع الأول إلى 216.8 ألف مركبة، من 136.4 ألفاً تم تسليمها في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.

وشهدت مبيعات العلامة التجارية الأساسية لشركة فولكس فاجن، والتي تشكل نحو نصف مبيعات المجموعة، ارتفاعاً بنسبة 5 % في الربع الأول، لتصل إلى 1.1 مليون، بينما تراجعت مبيعات أودي بنسبة 3.4 % إلى 383 ألفاً و400، وتراجعت مبيعات بورش بنحو 8 % لتصل إلى 71 ألفاً و500.

وكانت السوق الصينية المهمة مصدراً للقلق، حيث سلمت فولكس فاجن 644 ألف سيارة فقط - وهو انخفاض بنسبة 7 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفعت عمليات التسليم في أوروبا بنسبة 3.7 %، بينما ارتفعت عمليات التسليم في الولايات المتحدة بنسبة 6.2 %.

وارتفعت مبيعات سيارات فولكس فاجن الكهربائية على مستوى العالم بنسبة 60 % لتصل إلى 216 ألفاً و800 سيارة، منها 158 ألف سيارة في أوروبا.