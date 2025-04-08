الأسهم الأوروبية ترتفع بعد انخفاض على مدى 4 أيام

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 14 شهراً، الثلاثاء، بعد عمليات بيع مكثفة على مدى أربع جلسات متتالية، رغم أن معنويات المستثمرين لا تزال حساسة للتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.45 في المئة خلال التداولات، بعد أن هبط 12.1 في المئة في الجلسات الأربع الماضية فقط، في ظل قلق المستثمرين من ركود عالمي محتمل، بسبب التصعيد الأخير في الحرب التجارية.

كما ارتفع المؤشر داكس الألماني 1.20 في المئة، وفايننشال تايمز البريطاني 1.7 %، وكاك الفرنسي 1.01 %، وفوتسي الإيطالي 0.70 %.

وتكالب المستثمرون على أسهم الدفاع التي سجلت أفضل أداء هذا العام، ورفعت المؤشر 3.3 في المئة. وزادت أيضاً أسهم البنوك واحداً في المئة، بعد تراجعها بسبب المخاوف من تباطؤ النمو.

وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل الهولندية لتصنيع معدات الرقائق 3.9 في المئة، وربح سهم سيمنس الألمانية الهندسية 3.6 في المئة، وكانا من أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس.

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس «من المرجح أن يكون هذا انتعاشاً مؤقتاً في الوقت الحالي، وليس تعافياً تاماً، لأن الأسباب الأساسية لعمليات البيع لم تتغير فعلياً حتى الآن».

ويواجه المستثمرون والقادة السياسيون صعوبة في تحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائمة، أم أنها مجرد تكتيك ضغط للحصول على تنازلات من دول أخرى.

وانخفض سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 0.9 في المئة، بعد أن قالت إنها ستشتري وحدة للسيارات تابعة لشركة مارفل تكنولوجيز بنحو 2.5 مليار دولار نقداً.