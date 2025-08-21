«جنرال موتورز» و«هيونداي» تطوران مركبات مشتركة

أعلنت شركتا «هيونداي موتورز» و«جنرال موتورز» عن خططهما لتطوير أول 5 مركبات مشتركة بينهما، ما يمثل إنجازاً مهماً في تعاونهما الاستراتيجي الذي أعلنتا عنه سابقاً.

وستتعاون الشركتان في تطوير 4 مركبات لسوق أمريكا الوسطى والجنوبية، بما في ذلك سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة، وسيارة وشاحنة بيك أب، بالإضافة إلى شاحنة بيك أب متوسطة الحجم، تتميز جميعها بمرونة استخدام أنظمة الاحتراق الداخلي أو أنظمة الدفع الهجينة. كما ستتعاون هيونداي وجنرال موتورز في تطوير شاحنة تجارية كهربائية لأمريكا الشمالية.

وتتوقع هيونداي وجنرال موتورز أن تتجاوز مبيعات المركبات التي تم تطويرها بشكل مشترك 800 ألف مركبة سنوياً بمجرد أن يصل الإنتاج إلى نطاقه الكامل. وستقود شركة جنرال موتورز تطوير منصة الشاحنات متوسطة الحجم، في حين ستقود هيونداي تطوير السيارة المدمجة والشاحنة الكهربائية.

وستتقاسم الشركتان منصات مشتركة وستقومان بتطوير تصميمات داخلية وخارجية فريدة تتسق مع علاماتهما التجارية الخاصة. وتجرى حالياً أعمال التصميم والهندسة على المركبات الجديدة المخصصة لأسواق أمريكا الوسطى والجنوبية، والتي من المقرر إطلاقها عام 2028، وسيتم تصنيع الشاحنة التجارية الكهربائية في الولايات المتحدة في وقت مبكر من 2028.

وتخطط الشركتان أيضاً لمبادرات مشتركة لتوريد المواد والنقل والخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية والجنوبية. وتشمل مجالات العمليات المشتركة المحتملة المواد الخام والمكونات والأنظمة المعقدة.