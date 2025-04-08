تداعيات «زلزال ترامب» الجمركي.. إيلون ماسك يستغيث وتسلا تعاني وصعود صاروخي للعملاق الصيني BYD

دبي - عماد الدين إبراهيم

تسبب زلزال التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موجة من الهلع الاقتصادي العالمي والأمريكي، الأمر الذي دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستغاثة والتذمر بعد معاناة شركة تسلا للسيارات الكهربائية والصعود الصاروخي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD على حساب نظيرتها الأمريكية.

تهديدات صينية

تشكل شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD تهديداً كبيراً لشركة Tesla التابعة لإيلون ماسك وشركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت - كما أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس ترامب مع الصين قد تؤدي إلى تسريع الأزمة، حسبما قال خبراء لصحيفة The Post.

صعود صاروخي

تجاوزت الشركة سريعة النمو شركة تسلا بمبيعات عالمية بلغت 100 مليار دولار الشهر الماضي، وكشفت عن ابتكارات مثل شحن سريع في خمس دقائق لمسافة 250 ميلاً، ونظام قيادة مساعد يسمى «عين الله». يأتي ذلك على الرغم من أن سيارات BYD لا تباع في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

سيارات قديمة

في هذه الأثناء، يواجه مستثمرو تسلا مجموعة سيارات قديمة، ومنافسة شرسة في أسواق رئيسية مثل الصين، واحتجاجات على عمل ماسك مع وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، والتي أثارت موجة من هجمات التخريب. في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة ماسك عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 13% في الربع الأول.

حرب جمركية

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي بعد جولة التعريفات الجمركية المتبادلة المفاجئة التي فرضها الرئيس ترامب، والتي شملت رسوماً بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، ورسوماً جمركية بنسبة 54% على جميع السلع الصينية. ردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة.

حديث ترامب

قال إيفز لصحيفة «ذا بوست»: «عندما خرجت هذه الكلمات من فم ترامب، كانا على الأرجح في مقر شركة بي واي دي. هذا يسرع من نجاح بي واي دي».

وأضاف إيفز: «تعمل تسلا في بيئة، على الرغم من أن ماسك يجلس في الصف الأمامي، إلا أنها في الواقع تشكل رياحاً معاكسة هائلة للشركة محلياً وخارجياً».

بطاريات السيارات الكهربائية

على عكس منافسيها، تصنع شركة BYD التي يقع مقرها في شنتشن بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة بها، وهي معروفة بإنتاجها المتكامل رأسياً - حيث يتم تصنيع ما يصل إلى 80% من مكونات سياراتها داخلياً.

هيمنة الصين

تستفيد شركة بي واي دي أيضاً من هيمنة الصين شبه الكاملة على إمدادات المعادن الأساسية اللازمة لتصنيع البطاريات والمحركات، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. تسيطر الصين على ما يصل إلى 70% من إمدادات العناصر الأرضية النادرة و90% من قدرة المعالجة، مما يمنح شركاتها التقنية المدعومة من الحكومة ميزة كبيرة على منافسيها الغربيين.

خفض التكاليف

تعد القدرة على خفض التكاليف باستمرار «قوة BYD الخارقة» وميزتها الرئيسية في عصر التعريفات الجمركية الباهظة، وفقاً لمايكل دان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة دان إنسايتس. تبيع BYD مزيجاً من السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن - أرخصها، وهي سيارة سيجال الكهربائية، متوفرة بأقل من 10.000 دولار.

قال دان: «تخيلوا غداً أن أبواب الولايات المتحدة مفتوحة. ستأتي شركة BYD وتقول: يا أمريكا، هل ترغبون في امتلاك سيارة صغيرة بسعر 30.000 دولار أمريكي، أو سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم، أو شاحنة بيك أب بسعر أقل بنسبة 20% مما يعرضه المصنعون في ديترويت؟»، هنا تكمن نقطة الضعف الحقيقية.

أسعار BYD المنخفضة

وتثير أسعار BYD المنخفضة قلق الشركات الثلاث الكبرى - فورد وجنرال موتورز وستيلانتي - بشكل خاص لأنها اعتمدت بشكل متزايد على المركبات ذات الهامش المرتفع مثل سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالبنزين والشاحنات الصغيرة لتحقيق الأرباح بينما ابتعدت عن السيارات الأصغر التي كانت تعتبر غير مربحة.

هوامش ربحه ضئيلة

قال دان: «إنهم قادرون على تصنيع مركبات مماثلة بتكلفة أقل بنسبة 25% إلى 30%. وهذا أمر مدمر في قطاعٍ هوامش ربحه ضئيلة أصلاً. إن تحقيق فارقٍ في التكلفة بنسبة 25% يعني أنه لا أحد، ولا أي دولةٍ أخرى، يمكنه منافسة هذا الفارق».

فرص عظيمة

وفي مكالمة أجريت أخيراً مع المحللين، قال رئيس مجلس إدارة شركة بي واي دي وانج تشوانفو إن مشتري السيارات في بريطانيا «منفتحون للغاية» على المركبات التي تبيعها شركته، واستشهد بـ «فرص عظيمة» في بلدان معينة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا - لكنه أشار إلى أنه ليس لديه خطط للبيع في الولايات المتحدة.

حواجز تجارية

واعترف ماسك شخصياً بقوة شركة BYD وشركات صناعة السيارات الصينية الأخرى العام الماضي، مؤكداً أنها «ستدمر معظم الشركات الأخرى في العالم تقريباً» إذا لم تكن هناك حواجز تجارية.

في مكان آخر، ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي - الذي تعرض لانتقادات شديدة العام الماضي لاعترافه بقيادة سيارة سيدان كهربائية بقيمة 30 ألف دولار من إنتاج شركة شاومي الصينية - وصف شركات السيارات الكهربائية الصينية الناشئة مثل BYD بأنها «تهديد وجودي» لشركات صناعة السيارات الأمريكية.

في المكسيك، تشكل المركبات الكهربائية والمركبات الصينية الصنع حوالي 20% من المبيعات، وهي في ازدياد. وتشير التقارير إلى أن شركة BYD تخطط لإنشاء مصنع جديد في المكسيك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً، وهي خطوة يراها البعض مؤشراً على طموحاتها المستقبلية للتوسع في الولايات المتحدة.

أسواق جديدة

وتكتسب شركة BYD وشركات صينية أخرى أيضاً أرضية في أسواق أخرى، مثل أستراليا والبرازيل وتايلاند، على حساب شركات صناعة السيارات الراسخة.

بالنسبة لشركة تسلا، قال الخبراء إن النجاح على المدى الطويل يعتمد على قدرة ماسك على تقديم الميزات التي وعد بها منذ فترة طويلة مثل «القيادة الذاتية الكاملة» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من عرض القيمة الذي تقدمه تسلا للمستثمرين.

إن العلاقات الوثيقة بين ماسك وترامب قد تمكن شركة تسلا من الحصول على الموافقات الفيدرالية المناسبة بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً في السابق.

قصة نجاح تسلا

قال غاريت نيلسون، محلل صناعة السيارات في مركز أبحاث CFRA: «ارتكزت قصة نجاح تسلا على مدى السنوات القليلة الماضية على نمو حجم مبيعات السيارات الكهربائية. ولكن في المستقبل، نرى أن هذا النمو سيعتمد بشكل أكبر على السيارات ذاتية القيادة ومدى سرعة طرحها على الطرق واعتمادها».

وفي الوقت نفسه، فإن الإعلان الرئيسي لشركة BYD عن إمكانية شحن السيارة خلال خمس دقائق ليس بالضرورة بمثابة تغيير جذري، وفقاً لدون.

البنية التحتية لشبكات الشحن

ستكون السيارات المجهزة بهذه التقنية أغلى بكثير من خيارات BYD الاقتصادية، مما يلغي بعضاً من ميزتها السعرية. تفتقر معظم الدول إلى البنية التحتية لشبكات الشحن التي تمكن أجهزة الشحن من العمل كما هو معلن، وليس من الواضح مدى تأثير الشحن السريع على هذا المستوى على عمر البطارية وسلامتها على المدى الطويل.