«مرسيدس» تحتفل بإنتاج السيارة رقم 600.000 من الفئة G

احتفلت شركة «مرسيدس-بنز» بإنتاج السيارة رقم 600.000 من الفئة G من خطوط الإنتاج في مدينة غراتس بالنمسا، وهي سيارة «مرسيدس-بنز G 580» المزوّدة بتقنية EQ.

ولطالما كانت الإصدارات الخاصة والمحدودة الإنتاج جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الفئة G، حيث شهد 2024 إطلاق سلسلة صغيرة وحصرية، وهي G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s، بمناسبة إنتاج السيارة رقم 500.000 قبل عامين. كما تعد تكريماً للسلسلة الأولى من الفئة G، وهي سلسلة تحت اسم W 460، التي تتميز بالأداء القوي على الطرقات المعبّدة والوعرة.

وتواصل سلسلة G وضع معايير جديدة منذ عام 1979، حيث تعد من سلاسل طرازات سيارات الركاب الأطول إنتاجاً في تاريخ مرسيدس-بنز. وقد جمع طراز G الأول بين الأداء الفائق على الطرق الوعرة، ومستويات الراحة العالية أثناء القيادة على الطرق الممهدة، ومعايير السلامة المتقدمة.

وعند طرحها في الأسواق في ربيع عام 1979، أتيح للعملاء الاختيار من بين أربعة أنواع من المحركات، تغطي نطاق قوة يتراوح بين 53 كيلوواط/72 حصاناً، و110 كيلوواط/150 حصاناً. إضافة إلى ذلك، توفرت سيارات مكشوفة بقاعدة عجلات قصيرة وسيارات ستيشن واغن بقاعدة عجلات قصيرة أو طويلة.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تطورت الفئة G من مركبة تجارية إلى سيارة عصرية، ومع ذلك حافظت على طابعها المميز ومظهرها التقليدي حتى يومنا هذا. وتميزت الفئة G منذ البداية بنظام الدفع الرباعي، وأقفال الترس التفاضلي القابلة للقفل بالكامل، وهيكلها المتين على شكل سُلّم، في حين تأتي مجموعة من عناصر التصميم المميزة، مثل المصابيح الأمامية المستديرة، والعجلة الاحتياطية المكشوفة على الباب الخلفي ذي المفصلات الجانبية، والتصميم الخارجي البارز، للتأكيد على أن هذه السيارة المميزة للطرق الوعرة لا تزال تُعرف حتى اليوم كامتداد مباشر لطراز G الأول.