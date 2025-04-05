«مرسيدس» تعلن عن تحديثات جديدة في نظام القيادة الآلية على الفئة S

أعلنت «مرسيدس-بنز» عن إدخال عدد من التحديثات على طرازات 2025 من الفئة S، حيث أصبح نظام القيادة الآلية المشروطة، متاحاً بسرعات أعلى في ألمانيا، فيما جرى تعزيز خيارات التخصيص، مع تدرجات جديدة في الألوان والمواد، فيما أصبح نظام المعلومات والترفيه يستجيب بذكاء أكبر لمستخدميه.

وتُرسي الفئة S معايير جديدة في القيادة الآلية المشروطة، ضمن فئة السيارات الفاخرة. ويُمكن لنظام DRIVE PILOT تولي مهام القيادة على الطرق السريعة في ظروف مُحددة، وبعد أن كان ذلك مقتصراً على سرعات تصل إلى 60 كم/ساعة في حالات الازدحام المروري، أصبح الآن بإمكان النظام العمل بسرعات تصل إلى 95 كم/ساعة، في حركة مرورية منتظمة، حيث يمكنه متابعة حركة المركبة في الأمام في المسار الأيمن على طريق سريع في ألمانيا. ويتيح هذا للعملاء تفعيل وضعية القيادة الآلية المشروطة بشكل متكرر، ولفترات أطول، ما يتيح لهم استغلال وقتهم على الطريق بشكل أفضل. وعند تفعيل النظام، يُسمح للسائقين قانونياً بممارسة أنشطة أخرى، مثل مشاهدة الأفلام وقراءة الصحف والعمل، أو حتى الاسترخاء أثناء قيام الفئة S، بالقيادة بشكل آلي مشروط.

ولا تزال السلامة من أهم أولويات مرسيدس-بنز، مع هذه النسخة المُحسّنة من نظام القيادة الآلية الجديد، والذي جرى تصميمه بشكل معمّق، ما يعني أن الوظائف الأساسية، مثل الأنظمة الكهربائية والتوجيه والفرامل، مزوّدة بمكوّنات احتياطية، ويكون النظام دوماً قادراً على إعادة التحكم إلى السائق عند الحاجة، وفي حال عدم استجابة السائق، يُجري النظام توقفاً طارئاً بشكل آمن ومضبوط. يستخدم النظام أكثر من 35 مستشعراً، بما في ذلك الكاميرات والرادار وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية وتقنية LiDAR. وتعمل هذه المستشعرات وفقاً لمبادئ فيزيائية مختلفة، ما يُوفر تكاملاً يضمن دقة الكشف عن البيئة المحيطة بالسيارة في الوقت الفعلي. وتعمل مرسيدس-بنز على تحسين التجربة الرقمية في الفئة S، وذلك من خلال مجموعة من الميزات الرقمية الجديدة المتاحة عبر الأثير لنظام المعلومات والترفيه MBUX. تسهم هذه التحديثات في تحسين نظام الملاحة، وتعزيز قدرات المساعد الصوتي المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير وظائف رقمية إضافية، ما يُقدّم تجربة قيادة مفعمة بمستويات أكبر من الذكاء والتجاوب الحدسي.