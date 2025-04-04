قطاع صناعة السيارات الألماني: الجميع خاسرون

ندّد اتّحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه)، بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، على واردات بلاده من دول العالم أجمع، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالردّ عليها بقوة، كونها «ستُسبّب خسائر فادحة».

وقال الاتحاد، الذي يمثّل قطاع صناعة السيارات الألمانية، في بيان، إنّ «الاتحاد الأوروبي مُطالب الآن بالعمل معاً، وبالقوة اللازمة، مع الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض». والولايات المتّحدة هي سوق تصدير رئيس لصناعة السيارات الألمانية. وحذّر الاتحاد من أنّ الخسارة لن تقتصر على ألمانيا، بل ستطال المستهلك الأمريكي، وصناعة السيارات الأمريكية نفسها.

وقال البيان إنّ المستهلك الأمريكي سيعاني من جراء هذه الحمائية التجارية من ارتفاع معدّل التضخم، وتقلّص نطاق المنتجات، وهو أمر من شأنه أيضاً أن «يقلّل الضغوط على الشركات الأمريكية للابتكار، ويضعف قدرتها التنافسية».

وحذّر الاتحاد في بيانه، من أنّ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، تمثّل «عبئاً وتحدّياً كبيراً» بالنسبة لصناعة السيارات العالمية، وهو أمر «من شأنه أن يؤثر أيضاً في العمالة».

وناشد الاتحاد الألماني بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة «مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم»، لكي يصبح الاتحاد الأوروبي «بطلاً للتجارة العالمية الحرة والعادلة». وبحسب تصريحات ترامب، فإنّ كل واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستخضع لتعرفة جمركية بنسبة 20 %.

أما الواردات من السيارات، فتبلغ نسبة الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة عليها 25 %.

وتشكّل صناعة السيارات إحدى ركائز الاقتصاد الألماني، وهي القطاع الصناعي الأكبر في البلاد. وفي العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للسيارات الألمانية (13.1 %)، على الرغم من أنّ العديد من المصنّعين الألمان لديهم مصانع في أمريكا، يصنّعون فيها سيارات لتلبية الطلب الداخلي الأمريكي.