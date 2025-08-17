15 % نمو مبيعات فورد ولينكون في المنطقة خلال النصف الأول

كشفت فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تحقيق مبيعاتها زيادة بنسبة 15% لعلامتي فورد ولينكون في النصف الأول من العام الجاري، لتعزز بذلك المبيعات القياسية التي حققتها في العام 2024. ويثبّت هذا الأداء مكانة فورد كأسرع الصانعين نمواً بين أكبر خمس شركات منافسة في المنطقة، وذلك بفضل تشكيلة منتجاتها المتميزة وتحسين شبكتها الاستراتيجية وتركيزها الحثيث على تجربة العملاء.

ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها: ارتفاع مبيعات فورد ولينكون مجتمعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% حتى نهاية شهر يونيو 2025 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وتسجيل السعودية والإمارات والكويت أحجام المبيعات الأعلى في المنطقة.

وقال رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رافي رافيشاندران: «أداؤنا المتميز في النصف الأول يعكس تفاني شركائنا الوكلاء وقوة تشكيلتنا من السيارات التي تم اختبارها محلياً والتي توفّر الطراز المناسب لكل نمط حياة». وأضاف: «دمج شركائنا من شمال أفريقيا وتثبيت مكتبنا في الرياض كمركز عمليات إقليمي عزّز قدرتنا على خدمة العملاء في جميع أنحاء هذه المنطقة المتنوّعة».

جدير بالذكر أنّ تشكيلة سيارات فورد الشاملة لا تزال تلقى إقبالاً قوياً من العملاء، حيث أثبتت سيارتا تيريتوري الجديدة والتي ستتوفر قريباً بنسخة هجينة كذلك، وتوروس أنهما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية فورد المتعلّقة بحجم المبيعات - كما أن توروس حصلت على لقب السيارة الأكثر مبيعاً في المنطقة. وفي الوقت نفسه، برزت سيارة إيفرست القوية ومتعددة الاستخدامات كأسرع الطرازات نمواً في فئتها.

هذا ويستمر زخم مبيعات لينكون قوياً، حيث تتصدر كل من نوتيلوس وكورسير الديناميكية مبيعات السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط، وتجذبان اهتمام مشتري السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط. وتتجلى جاذبية نوتيلوس الجديدة من خلال لقب «أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات للعام 2025»، الذي حصلت عليه من «موتور تريند»، إضافةً إلى فوزها بجائزة «الطراز الأفضل في مجال السلامة» من «معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة»، إذ إنها تجمع بين التصميم الراقي والسلامة الموثوقة، بينما توفّر كورسير مزيجاً رائعاً من التقنيات المتقدمة والأداء المتطور.

وأضاف رافيشاندران قائلاً: نحن سعداء برؤية سيارات فورد ولينكون بين الخيارات الأكثر رواجاً في فئاتها. والإطلاق الناجح لسيارتي تيريتوري الجديدة وإكسبيديشن الجديدة كلياً بشكل خاص أعطى دفعاً قوياً لأعمالنا، ونحن متحمسون لتعزيز هذه الإثارة مع الإطلاق المنتظر لسيارة لينكون نافيجيتور الفخمة والجديدة كلياً، إضافةً إلى طرازات الطاقة الكهربائية القادمة، مثل تيريتوري الهجينة، وسيارتنا الكهربائية الأولى على الإطلاق في المنطقة، وهي موستانج ماك-إي ذات الأداء العالي.

هذا وقد شهد النصف الأول من العام 2025 العديد من الإنجازات الاستراتيجية الرئيسية، حيث أعطت عمليات الإطلاق الناجحة دفعاً لعروض فورد من سيارات الدفع الرباعي بشكل كبير. أما من ناحية العمليات، فقد أسهم افتتاح مركز توزيع قطع الغيار الجديد في دبي، وإطلاق تطبيق FordPass® في الإمارات، في تعزيز الدعم ما بعد البيع والارتقاء بتجربة امتلاك السيارات.

كما أكّدت فورد التزامها برضى العملاء بعد عملية الشراء الأولية من خلال برنامج «تجربة عملاء فورد» وشهادات التدريب التي يمنحها. وقد صُمم هذا البرنامج لدعم موظفي المبيعات والخدمة لدى الوكلاء في تقديم تجارب شخصية لا تُنسى، وذلك بالاستفادة من التقنيات المبتكرة والكفاءة التشغيلية، بما يضمن تلبية احتياجات كل عميل على حدة. وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت شركة توكيلات الجزيرة للسيارات على شهادة البرنامج، لتنضم بذلك إلى شركتي المانع للسيارات والمؤيد للسيارات كأحد الشركاء الثلاثة الأوائل في الشرق الأوسط الذين يحصلون على هذا التقدير المرموق.