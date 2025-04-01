روبوتات لفرز قطع غيار السيارات

كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن مهندسين صينيين يعملون في شركة ناشئة على تدريب روبوتات بشرية للقيام بمهام مشابهة للأعمال التي يقوم بها الموظفون العاديون من البشر.

وذكر المصدر أن مهندسين صينيين يعملون في شركة «UBTech» الناشئة على تدريب روبوتات بشرية لفرز قطع غيار السيارات ونقل الحاويات، حسب «سكاي نيوز».

وتنوي الشركة تسليم ما بين 500 و1000 روبوت من طراز «Walker S» هذا العام مع خطة لبلوغ 10.000 روبوت بحلول 2027.

ويأتي ذلك بعد أن عرضت شركة «Figure» الأمريكية أخيراً روبوتين يعملان معاً لتنظيم الأغراض، في مشهد يحاكي التطور الحاصل في صناعة الروبوتات الذكية.

وقبلها، كانت شركة أمازون تستخدم روبوتات في مستودعاتها منذ نحو سنتين. وتعمل هذه الروبوتات مع بعضها البعض بدعم من الذكاء الاصطناعي.