«BYD» تستهدف مضاعفة مبيعاتها خارج الصين

تستهدف «بي واي دي» (BYD) الصينية زيادة مبيعاتها في الأسواق العالمية بمقدار الضعف في عام 2025، وتتطلع للتغلب على التعريفات الجمركية من خلال تجميع سياراتها محلياً.

قال «وانج تشوانفو» رئيس مجلس إدارة الشركة في مكالمة مع محللي السوق عقب صدور نتائج الأعمال، إن «بي واي دي» تتطلع لبيع أكثر من 800 ألف مركبة خارج الصين هذا العام.

وأوضح أن الشركة ترى فرصاً واعدة لتنمية أعمالها في أمريكا الجنوبية، ودول جنوب شرق آسيا، حيث تتمتع سيارات «بي واي دي» بقبول لدى حكومات وشعوب هذه البلدان، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وأنهت «بي واي دي» العام الماضي متفوقة على منافسيها، وخصوصاً تسلا الأمريكية، في تجارة السيارات الكهربائية مع تحقيق إيرادات غير مسبوقة، يتوقع أن تنمو هذا العام بفضل السياسة التي تتبعها الشركة الصينية لاكتساح الأسواق.

وأعلنت الشركة أنها سجلت إيرادات قياسية بلغت نحو 777.1 مليار يوان (107 مليارات دولار) خلال 2024، حيث قفزت مبيعاتها من السيارات التي تعمل بالبطاريات والهجينة بنسبة 40 في المئة.

في المقابل، بلغت إيرادات تسلا التي تمر بصعوبات تنافسية كثيرة وخصوصاً في السوقين الصينية والأوروبية، نحو 97.7 مليار دولار عن العام الماضي.