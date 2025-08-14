«شانجان يوني تي» الجديدة.. كروس أوفر بتصميم متطور في الإمارات

تواصل «شانجان» تعزيز حضورها في فئة السيارات الكروس أوفر في الإمارات من خلال تقديم «شانجان يوني تي 2025» الرياضية، والتي تجمع بين التصميم المستقبلي والتقنيات الذكية والأداء القوي، بفضل مظهرها الديناميكي وميزاتها الحديثة.

وتستهدف هذه السيارة عشاق السيارات المتطورة الذين يبحثون عن تجربة قيادة مميزة مع لمسات من الفخامة والتقنيات المتقدمة، يقدم الطراز الجديد تحسينات على مستوى الأداء والراحة، مما يجعله خياراً مثالياً للأفراد والعائلات الباحثين عن سيارة تجمع بين الجاذبية والكفاءة.

تعتمد «شانجان يوني تي 2025» على محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 188 حصاناً وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات يضمن استجابة سريعة وأداء سلساً، توفر السيارة تجربة قيادة متوازنة بفضل نظام التعليق المتطور الذي يعزز الراحة والثبات على الطرق المختلفة، كما أن استهلاك الوقود الاقتصادي يجعلها خياراً مثالياً للاستخدام اليومي.

تتميز «شانجان يوني تي 2025» بتصميم خارجي فريد يجمع بين الخطوط الحادة والانسيابية الجريئة، ما يمنحها حضوراً قوياً على الطريق، تأتي الواجهة الأمامية تأتي بشبك كبير بدون إطار، مع مصابيح LED نحيفة تضيف لمسة من الحداثة والعصرية، تعزز الخطوط الجانبية المنحوتة الطابع الرياضي، بينما يأتي السقف المائل للخلف ليمنح السيارة مظهرًا يشبه سيارات الكوبيه، تكتمل الصورة بجنوط رياضية مقاس 20 بوصة تعزز الثبات والأداء الديناميكي.

وتقدم «شانجان يوني تي 2025» بيئة راقية ومريحة بفضل المواد الفاخرة والتصميم العصري. كما أن المقاعد مصممة بعناية لدعم الجسم بشكل مريح، مع إمكانية تعديلها كهربائياً لتوفير تجربة جلوس مثالية، يتميز التابلوه بتصميم بسيط وأنيق مع لمسات من الإضاءة المحيطية التي تضيف أجواء راقية إلى المقصور.

أما المساحة الداخلية رحبة، ما يجعل السيارة مناسبة للرحلات الطويلة مع العائلة، تم تعزيز العزل الصوتي لمنح الركاب تجربة هادئة بعيداً عن ضوضاء الطريق، يوفر الصف الخلفي مساحة كافية للأرجل والرأس، مما يضمن راحة مثالية للركاب في المقاعد الخلفية، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية تزيد من الإحساس بالرحابة وتعزز الإضاءة الطبيعية داخل المقصورة.

وتأتي «شانجان يوني تي 2025» مزودة بأحدث التقنيات الذكية، حيث تضم شاشة لمس مركزية مقاس 12.3 بوصة تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على لوحة عدادات رقمية عالية الدقة توفر للسائق جميع المعلومات اللازمة بشكل واضح وسهل القراءة، يتميز النظام الترفيهي بواجهة حديثة وسهلة الاستخدام، مع دعم للأوامر الصوتية التي تسمح للسائق بالتحكم في وظائف متعددة دون الحاجة إلى رفع يديه عن المقود، وعلى صعيد الأمان.

وتأتي السيارة مجهزة بمجموعة واسعة من الأنظمة المساعدة للسائق، مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء الذي يعزز من مستوى السلامة أثناء تغيير المسارات، كما يتوفر نظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يضبط سرعة السيارة تلقائياً وفقاً لحركة المرور، مما يجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة وأماناً.