«سيتروين سي 4 إكس ماكس 2026» في دبي بمزيج جديد من التقنيات المتطورة



شهدت دبي إطلاق الطراز الجديد من «سيتروين سي 4 إكس ماكس 2026»، والتي تعيد تعريف مفهوم الكروس أوفر المدمج، حيث تمزج بين التصميم الجريء، وأنظمة السلامة المتقدمة، ومستوى استثنائي من الراحة. هذا الطراز يجسد التزام سيتروين بالابتكار والرفاهية، والعملية في الاستخدام اليومي.

تأتي السيارة الجديدة بمحرك سعة 1.2 لتر تيربو، يولد 130 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن.متر، عند 1750 دورة في الدقيقة، ما يضمن تسارعاً سلساً، واستجابة عالية عند التجاوز. ويعزز ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 8 سرعات من سلاسة القيادة، بينما يوفر نظام الدفع الأمامي بالتكامل مع نظام التعليق المتطور من سيتروين المزود بوسائد هيدروليكية تقدمية، راحة فائقة وثباتاً مثالياً على الطريق. وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود مميزاً، يبلغ 18.1 كم/لتر، ما يجعلها خياراً اقتصادياً للقيادة داخل المدن، أو على الطرق السريعة.

وتتبنى «سيتروين سي 4 إكس ماكس 2026»، فلسفة سيتروين في التصميم الثنائي اللون، مع مقابض أبواب بلون الهيكل، وخطوط انسيابية أنيقة، بأبعاد 4580 ملم طول، 2032 ملم عرض، 1525 ملم ارتفاع. وتضفي العجلات الرياضية بقياس 17 بوصة، والمصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية، مع وظيفة الإضاءة أثناء الانعطاف، مظهراً عصرياً مميزاً. كما يضيف السقف البانورامي إحساساً بالاتساع، فيما يمنح المرآة الداخلية ذات التعتيم التلقائي لمسة فاخرة إضافية.

وداخل المقصورة، تقدم «سيتروين سي 4 إكس ماكس 2026» تجربة قيادة مريحة وفاخرة. تأتي المقاعد الجديدة من جلد ألكانتارا®، مزودة بمدلكين للمقاعد الأمامية، مع إمكانية ضبط كهربائي للمقعد الأمامي للراكب بأربع وضعيات. وتتميز المقصورة بشاشة لمس عالية الدقة 10 بوصات، مع راديو DAB، ودعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، إضافة إلى التحكم الصوتي، وواجهة قابلة للتخصيص، وملاحة غير متصلة بالإنترنت، مع اتصال ثلاثي الأبعاد.

ويوفر نظام التكييف الأوتوماتيكي ثنائي المناطق، بيئة مثالية داخل المقصورة، بينما يحافظ الشاحن اللاسلكي على الأجهزة مشحونة طوال الرحلة. ويقدم النظام الصوتي المكون من 4 سماعات، و2 تويتر، جودة صوت واضحة ومتوازنة.

وتضع «سيتروين سي 4 إكس ماكس 2026» السلامة في مقدم أولوياتها، حيث تم تجهيزها بـ 6 وسائد هوائية، وحزمة أمان متكاملة، تشمل الفرامل النشطة للطوارئ، وتنبيه الاصطدام الأمامي، وتنبيه انتباه السائق، إضافة إلى مثبت السرعة التفاعلي، مع محدد للسرعة، ومساعد الحفاظ على المسار، مع وظيفة التصحيح التلقائي. كما تضم السيارة نظام مراقبة النقطة العمياء، وشاشة عرض أمامية، إلى جانب ميزة التعرف إلى إشارات السرعة وحركة المرور، وحساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا رؤية خلفية بزاوية بانورامية (Eagle View).

وتكتمل منظومة الأمان بأنظمة ABS وEBD وESC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يضمن تجربة قيادة آمنة وموثوقة في جميع الظروف.

وتوفر السيارة مساحة صندوق أمتعة تصل إلى 500 لتر، وخزان وقود بسعة 50 لتراً، ما يجعلها مثالية للرحلات العائلية. ومع خمسة أبواب واسعة لخمسة ركاب، بتوزيع 2+3، تجمع بين العملية والأناقة.