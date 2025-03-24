تسارع شحن السيارات لأمريكا قبل جولة جديدة من الرسوم

تسارع شركات السيارات العالمية إلى شحن المركبات والمكونات الأساسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ في محاولة لتجنب التداعيات المحتملة للتعرفات الجمركية الجديدة التي يعتزم الرئيس دونالد ترامب فرضها، والتي تهدد بإحداث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد الخاصة بصناعة السيارات.

وأعلن ترامب أن التعرفات «المتبادلة» على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه مهلة الثلاثين يوماً التي منحها قبل تنفيذ تعريفة بنسبة 25 % على الواردات القادمة من المكسيك وكندا.

وفي الوقت نفسه، تستعد الشركات المنتجة للسيارات والمكونات في المكسيك وكندا لمواجهة التعرفات الجمركية على وارداتها إلى الولايات المتحدة. وتسعى هوندا لتسريع عمليات الشحن من البلدين، بينما أكدت شركة ستيلانتس (المالكة لعلامتي كرايسلر وجيب) أنها تقوم بنقل المخزون عبر الحدود إلى مصانعها الأمريكية، وزيادة الإنتاج خلال فترة التأجيل المؤقت للتعرفات.

وبناءً على طلبات مصنعي السيارات، تم إرسال سفن شحن المركبات إلى آسيا وأوروبا لنقل «آلاف» السيارات الإضافية إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما نقله تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» عن مسؤولين في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Wallenius Wilhelmsen الرائدة في شحن المركبات، لاسي كريستوفرسن: إن «حجم الشحنات من آسيا أكبر مما يمكننا نقله لعملائنا». ووفقاً لمسؤول تنفيذي في قطاع الشحن، تسعى شركتا هيونداي وكيا الكوريتان الجنوبيتان إلى زيادة شحن مركباتهما إلى الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي للتعريفات. وبينما رفضت هيونداي التعليق على استراتيجيتها، اكتفت بالقول: «نواصل تحسين خطط الشحن لدينا للتكيف مع ظروف السوق».

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في إحدى شركات السيارات الألمانية، قوله: «إن شركته تعمل على زيادة شحنات المركبات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمواجهة خطر التعريفات الجديدة».

وقد أدى هذا الاندفاع إلى ارتفاع شحنات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 22 % في فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين زادت الشحنات من اليابان بنسبة 14 %، ومن كوريا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية بنسبة 15 %.

وقال المدير المالي لشركة ستيلانتس، دوغ أوستِرمان: «عندما ننظر إلى المركبات التي ننتجها في كندا والمكسيك، نجد أن لدينا بالفعل مخزوناً جيداً لدى وكلائنا، يغطي غالبية هذه الطرازات لمدة تتراوح بين 70 إلى 80 يوماً».