3.09 مليارات يورو إيرادات قياسية لـ «لامبورغيني» في 2024

واصلت شركة «أوتوموبيلي لامبورغيني» التوجه الإيجابي الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية، مع اختتام عام 2024 بتحقيق أفضل نتائج على الإطلاق من حيث عمليات التسليم والمبيعات والدخل التشغيلي. ورغم التحديات التي يشهدها سوق السيارات، سجلت الشركة، التي مقرها سانت أغاتا بولونييزي، للمرة الأولى في تاريخها إيرادات تجاوزت 3 مليارات يورو؛ إذ بلغت 3.09 مليارات يورو، بزيادة قدرها 16.2% مقارنة بعام 2023، كما ارتفع الدخل التشغيلي متجاوزاً 800 مليون يورو، ليصل إلى 835 مليون يورو، بزيادة قدرها 15.5% مقارنة بعام 2023، في حين بقي هامش الربح التشغيلي عند 27%، ليعزز مكانة العلامة التجارية بين أكثر الشركات العالمية ربحية في قطاع المنتجات الفاخرة.

وفي تصريح له، قال ستيفان فينكلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأوتوموبيلي لامبورغيني: تطوير مجموعة منتجاتنا مع استمرارية النمو، هو ما يلخص عاماً قياسياً آخر لشركة أوتوموبيلي لامبورغيني. فعلى الرغم من الصعوبات التي يشهدها سوق السيارات، والمناخ التنافسي الشديد، فقد سجلنا في عام 2024 نمواً في المناطق الرئيسة الثلاث (الأمريكتان، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ)، وهذا ما يؤكد القوة العالمية للعلامة. وتُبرز هذه النتائج نقاط قوة فريقنا الاستثنائي وتمنحنا الثقة والعزيمة لمواجه التحديات المقبلة في هذا القطاع، بالتزامن مع مواصلة الجمع بين الأداء والحصرية والابتكار.

وخلال عام 2024، حققت أوتوموبيلي لامبورغيني رقماً قياساً في المبيعات حيث سلّمت 10,687 سيارة، متجاوزة مرة أخرى حاجز 10,000 وحدة الذي حققته في عام 2023، مسجّلةً بذلك نمواً سنوياً بنسبة 5.7%.

وفي تصريح له، قال باولو بوما، المدير الإداري والمدير التنفيذي للشؤون المالية: واصلت الشركة نموها من الناحيتين المالية والتجارية في عام 2024، مؤكدةً مستويات ربحية مماثلة لتلك التي حققتها العلامات التجارية الفاخرة العالمية. وفي هذه الظروف الحافلة بالتحديات، يبقى هدفنا تحقيق نمو مستدام من الناحيتين المالية والبيئية، وضمان القيمة لجميع الشركاء والمساهمين في الشركة.

وتمثل الأرقام القياسية التي سُجلت في عام 2024 ذروة فترة تحول غير مسبوقة لشركة أوتوموبيلي لامبورغيني. ففي غضون 18 شهراً فقط، جددت الشركة مجموعتها بالكامل بإطلاق ثلاثة طرازات جديدة، وهذا ما عزز مكانتها في القطاع واستقطب اهتماماً كبيراً على المستوى العالمي. كان الطراز الأول الذي طُرح هو ريفويلتو، أول سيارة هجينة عالية الأداء بمحرك 12 أسطوانة من مصنع سانت أغاتا بولونييزي، تجمع بين محرك V12 الشهير، الذي يمثل رمزاً لإرث أوتوموبيلي لامبورغيني، وتقنية هجينة تعمل بثلاثة محركات كهربائية. ثم جاء إطلاق سيارة أوروس إس إي لتعزز مفهوم سيارات الدفع الرباعي عالية الأداء، وتقدم ابتكارات في التكنولوجيا والكفاءة والتصميم، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تحسين الأداء. وأخيراً، تجسد سيارة تيميراريو، بشخصيتها القوية ومحركها المُعاد تصميمه بالكامل، والتي عُرضت ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في أغسطس 2024، جوهر لامبورغيني، لتضمن تجربة قيادة لا مثيل لها.