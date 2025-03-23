«إنفينيتي كيو إكس 60» لعام 2025 في أسواق المنطقة

طرحت شركة «إنفينيتي» سيارة «إنفينيتي كيو إكس 60» الجديدة لعام 2025 بصالات العرض في الشرق الأوسط، التي تُعتبر السيارة المثالية للعائلات التي ترغب في سيارة SUV فاخرة بثلاثة صفوف من المقاعد.

تتوفر السيارة بأربعة طرازات؛ تشمل: LUXE، وLUXE المجهز بوظائف التحكم بدرجة الحرارة، وSensory، وAutograph. ويمكن تجهيز جميع الطرازات بنظام إنفينيتي للدفع الرباعي الذكي كتجهيز اختياري، بينما يأتي كتجهيز أساسي في طراز Autograph. وتأتي جميع الطرازات مجهزة بأنظمة السلامة المتقدمة لتعزيز الأمان أثناء القيادة، وتشمل نظام الكبح الأوتوماتيكي في حالات الطوارئ مع وظيفة كشف المشاة، ونظام الكبح الأوتوماتيكي الخلفي، ونظام التنبيه من النقطة العمياء، ونظام التنبيه عند الخروج من المسار، ونظام التحكم التلقائي في الإضاءة العالية.

وتمتاز السيارة بمفتاح ذكي بتصميم جديد يدعم ميزة فتح القفل عند الاقتراب وقفل السيارة عند الابتعاد. وعند تشغيل هذه الميزة، يتم قفل السيارة أو فتحها تلقائياً من خلال اكتشاف اقتراب الشخص الذي يحمل المفتاح من السيارة أو ابتعاده عنها.

وتم تجهيز السيارة بمحرك V6 سداسي الأسطوانات سعة 3.5 ليترات بنظام الحقن المباشر للوقود، ما يوفر قوة تبلغ 279 حصاناً وعزماً يصل إلى 350 نيوتن متر. وعند تجهيز السيارة بناقل الحركة الأوتوماتيكي بتسع سرعات، تتيح أذرع نقل الحركة الأساسية مزيداً من التحكم أثناء القيادة، فيما تعزز منظومة الحركة كفاءة استهلاك الوقود بما يصل إلى 11 كم/ليتر.