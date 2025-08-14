«أوميغا سيكي موبيليتي» تستثمر 92 مليوناً بتجميع المركبات الكهربائية في «جافزا»

أطلقت شركة «أوميغا سيكي موبيليتي» الهندية أول منشأة صناعية لها خارج الهند لتجميع المركبات الكهربائية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، باستثمار قدره 92 مليون درهم على مدار خمس سنوات، وذلك في إطار خطط التوسع العالمية وتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل منخفض الانبعاثات في المنطقة.

تمتد المنشأة، التي تعد الأولى من نوعها في جافزا في مجال المركبات الكهربائية، على مساحة تزيد على 42.000 قدم مربعة، وستتولى تجميع مركبات «أوميغا سيكي موبيليتي» الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات، إلى جانب تخزين وتوزيع مكونات السيارات وقطع الغيار.

ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة أعمالها بحلول نهاية عام 2025.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، ستخدم المنشأة أسواق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستوفر أكثر من 100 فرصة عمل في المرحلة الأولى، وستسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «تضيف هذه المنشأة قيمة نوعية إلى منظومة التنقل المبتكر، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لقطاع السيارات، فيما يتزايد إقبال المصنعين على جافزا للاستفادة من فرص النمو السريع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصل إلى 14.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بفضل السياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع الطلب، وتوسع البنية التحتية».

من جانبه، قال أوداي نارنج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أوميغا سيكي موبيليتي»: «يشكل هذا الإنجاز لحظة فخر بالنسبة لنا، تتزامن مع يوم استقلال الهند، ما يضفي عليه بعداً رمزياً خاصاً.

وتوفر لنا جافزا قدرات ربط تجاري لا مثيل لها بأكثر من ملياري مستهلك، إلى جانب بيئة الأعمال التي تمكننا من التوسع بسرعة وكفاءة واستدامة.

وانطلاقاً من دبي، نهدف إلى إتاحة حلول التنقل الصديق للبيئة بطريقة مجدية تجارياً لشركائنا في الشرق الأوسط وأفريقيا».