بائعو سهم «تسلا» على المكشوف يربحون 16 مليار دولار في 3 أشهر

استفاد المستثمرون الذين راهنوا ضد شركة «تسلا»، إثر سلسلة خسائر سهم صانعة السيارات الكهربائية، حيث بلغت مكاسبهم غير المحققة 16 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأغلق سهم الشركة الأمريكية تداولات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 5.35 % عند 225.31 دولاراً، وهو انخفاض يتجاوز 50 % من أعلى مستوى له عند 479.86 دولاراً، والذي حققه في ديسمبر بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وانخفضت القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية إلى 724.71 مليار دولار، لتتراجع «تسلا» مركزاً واحداً إلى المركز الثاني عشر بين أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية.

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن تدخل الملياردير إيلون ماسك السياسي في جميع أنحاء أوروبا قد ساهم في انخفاض المبيعات في المنطقة، فيما تصاعدت الاحتجاجات ضد دوره في خفض الوظائف في الولايات المتحدة.

ونقلت «إيه بي سي نيوز» أن أربعة من المديرين أو أعضاء مجلس إدارة «تسلا» باعوا ما يزيد على 100 مليون دولار من الأسهم منذ أوائل فبراير.