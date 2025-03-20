إنفيديا وجنرال موتورز لتطوير سيارات ذاتية القيادة

كشفت «إنفيديا كورب»، الشركة المصنعة للرقائق المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، عن أنها ستتعاون مع «جنرال موتورز» في تطوير مركبات ذاتية القيادة، كما ستعمل مع قطاع الاتصالات على شبكات الجيل السادس «6G» الجديدة.

وأعلن الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ، عن المبادرات خلال خطاب رئيس في معرض «GTC» السنوي لشركته في سان خوسيه، كاليفورنيا. وأصبح المؤتمر، الذي كان في السابق تجمعاً غير مشهور للمطورين، حدثاً يحظى بمتابعة وثيقة منذ أن تولت «إنفيديا» دوراً مركزياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وبات عالم التكنولوجيا و«وول ستريت» يستخلصان التوجيهات من العرض التقديمي.

وقال هوانغ: «إن «إنفيديا» تتعاون مع «جنرال موتورز» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء سيارات ومصانع وروبوتات الجيل القادم». وفي الوقت نفسه، يشارك في مشروع الشبكات اللاسلكية شركات مثل «تي - موبايل يو إس» و«سيسكو سيستمز». وستساعد «إنفيديا» في تطوير أجهزة شبكات لاسلكية «مُدمجة بالذكاء الاصطناعي» لشبكات الجيل السادس الجديدة. ومن المتوقع أن ينفق أكبر مشغلي مراكز البيانات قرابة 371 مليار دولار على مرافق الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة في 2025، بزيادة 44 % عن العام السابق، وفقاً لتقرير بلومبيرغ إنتليجنس. ويرتفع إلى 525 مليار دولار بحلول 2032.