"لينكون نوتيلوس" تفوز بأرقى جوائز السلامة

استحقّ طرازا لينكون نوتيلوس للعام 2025 جائزة "أفضل اختيار للسلامة" من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة. وتُمنح هذه الجائزة للسيارات التي تُحقّق أداءً عالياً في التقييمات الصارمة للمعهد في مجالي حيث تحمّل الاصطدامات وتجنّبها.

والحصول على جائزة "أفضل اختيار للسلامة" يستوجب حصول السيارة على تقييم بدرجة "جيّد" في اختبارات التصادم الأمامي الصغير واختبارات التصادم الجانبي المُحدّثة، إضافة إلى تقييم لا يقلّ عن "مقبول" في الاختبارات المُحدّثة للتصادم الأمامي المتوسط وتقييم "مقبول" أو "جيّد" في تقييم تفادي الاصطدام الأمامي بالمشاة، الذي يقيس الأداء في ظروف القيادة النهارية والليلية.

ويفترض أن تكون جميع الطرازات التي تخضع للتقييم مُجهّزة بمصابيح أمامية مُصنّفة بدرجة "مقبول" أو "جيّد". ويجب أن تحصل السيارات على تقييم "جيّد" في الاختبارات المحدّثة للتصادم الأمامي المتوسّط من أجل الحصول على جائزة "أفضل اختيار للسلامة بلاس".

وقال كبير مسؤولي الاستدامة والبيئة والسلامة في شركة فورد للسيارات، بوب هوليكروس: السلامة ركيزة أساسية في كل ما نقوم به. ونحن فخورون بهذا الإنجاز، ونواصل التزامنا بتحسين سلامة السيارات من خلال الاختبارات الدقيقة والبحوث المتقدّمة والجهد الدؤوب للحصول على بيانات واقعيّة.