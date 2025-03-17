هل ترتفع تكاليف تأمين سيارات تسلا في ظل أعمال التخريب ضد ماسك؟

تواجه سيارات تسلا موجة متزايدة من الغضب تجاه الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، الذي أثار جدلاً واسعًا في الأشهر الأخيرة بسبب تصرفات مثيرة للجدل، مثل تحية نازية واضحة خلال حفل تنصيب دونالد ترامب، وإصدار أوامر بتسريح آلاف العمال الفيدراليين.

ورفض ماسك الانتقادات الموجهة إليه، واصفًا إياها بأنها تأتي من "اليساريين المتطرفين" الذين يطلقون عليه لقب "النازي".

في سلسلة من الحوادث الأخيرة في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، تعرضت سيارات تسلا لأعمال تخريبية، بما في ذلك إطلاق النار عليها، وإشعال النيران فيها، ووضع ملصقات تحث على عدم شراء "سيارات عليها صليب معقوف". كما تم وضع علامات بصليب معقوف أحمر على بعض السيارات.

في محاولة لحماية أنفسهم، قام بعض مالكي سيارات تسلا بوضع ملصقات تشير إلى أنهم اشتروا سياراتهم "قبل أن يفقد إيلون ماسك عقله".

وحذر الخبراء من أن استمرار أعمال التخريب هذه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تأمين هذه السيارات الفاخرة.

تأثير أعمال التخريب على تكاليف التأمين

وفقًا لخبراء التأمين، فإن أعمال التخريب التي تستهدف سيارات تسلا قد تؤدي إلى زيادة أقساط التأمين، بحسب ما نشرته نيوزويك الأمريكية.

وأوضحت شانون مارتن، محللة التأمين في شركة "بنكريت"، أن التخريب يندرج تحت بند التغطية الشاملة في وثائق التأمين، ما قد يؤثر على أسعار التأمين إذا استمرت هذه الحوادث في الارتفاع.

وأضاف مات برانون، الصحفي المتخصص في بيانات التأمين، أن سرقة السيارات وأعمال التخريب هي عوامل رئيسية تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أسعار التأمين. وإذا استمرت هذه الأعمال، فقد تشهد أسعار التأمين ارتفاعًا كبيرًا في المستقبل.

تكاليف تأمين سيارات تسلا بالفعل مرتفعة

تبلغ تكلفة التأمين الشامل لسيارة تسلا موديل 3 لعام 2023 حوالي 3495 دولارًا سنويًا في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات شركة "بنكريت". وهذا أعلى بنحو 800 دولار من متوسط تكلفة تأمين سيارة تويوتا كامري. وتعد سيارات تسلا من بين أغلى السيارات الكهربائية تأمينًا، حيث ارتفعت تكلفة التأمين على موديل 3 بنسبة 30% العام الماضي.

تأثير سمعة إيلون ماسك على تسلا

تعاني تسلا من تراجع في المبيعات عالميًا، خاصة في أوروبا، حيث انخفضت المبيعات بنسبة كبيرة في دول مثل هولندا والسويد والدنمارك. كما انخفضت عمليات البحث عن سيارات تسلا المستعملة بنسبة 16%، وفقًا لموقع "Cars.com". ويعزو البعض هذا التراجع إلى الدور السياسي المثير للجدل الذي يلعبه ماسك، خاصة بعد تعيينه رئيسًا لقسم كفاءة الحكومة في إدارة ترامب.

مستقبل تسلا في ظل المنافسة المتزايدة

تواجه تسلا منافسة شرسة من شركات سيارات كهربائية أخرى، مثل شركة "BYD" الصينية، بالإضافة إلى شركات السيارات التقليدية التي بدأت في إنتاج سيارات كهربائية. وقد اضطرت تسلا إلى خفض أسعار بعض موديلاتها لجذب المشترين، حيث انخفض متوسط سعر سياراتها المستعملة بنسبة 7.8% خلال العام الماضي.

ردود الفعل العالمية

أدت تصرفات ماسك إلى ردود فعل عالمية، خاصة في أوروبا، حيث انخفض الطلب على سيارات تسلا بشكل كبير بعد تدخله في الانتخابات الألمانية. كما شهدت ألمانيا احتجاجات ضد ماسك، حيث تم تشبيه تحيته خلال حفل تنصيب ترامب بالتحية النازية.

في ظل استمرار أعمال التخريب والجدل المحيط بإيلون ماسك، قد تواجه تسلا تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها في سوق السيارات الكهربائية. وقد يؤدي استمرار هذه الأوضاع إلى مزيد من الارتفاع في تكاليف تأمين سياراتها، مما قد يؤثر على مبيعاتها وسمعتها على المدى الطويل.