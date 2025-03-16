شراكة استراتيجية بين "مرسيدس-بنز" و"جوجل كلاود" في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت "مرسيدس-بنز" و"جوجل كلاود" عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية لتعزيز القدرات الحوارية وذلك بالاعتماد على نظام "أوتوموتيف أيه آي آجنت" الجديد من "جوجل كلاود".

تم تصميم "أوتوموتيف أيه آي آجنت" باستخدام خاصية "جيمني" على منصة "فيرتيكس أيه آي" وهو مصمم خصيصاً ليتناسب مع احتياجات قطاع السيارات ويمكنه الرجوع إلى المعلومات من "جوجل مابس بلاتفورم" لمنح المستخدمين إجابات حوارية تتسم بمستويات أكبر من التفصيل والتخصيص حول معلومات الملاحة والمعالم الرئيسية وغيرها المزيد.

ويوفر نظام "جوجل مابس بلاتفورم" لسائقي سيارات مرسيدس-بنز معلومات محدّثة وواقعية حول 250 مليون موقع حول العالم، ويتم تحديث الخريطة في الوقت الفعلي تقريبًا، حيث يتم إجراء أكثر من 100 مليون عملية تحديث على الخريطة كل يوم. وبفضل تجربة البحث والملاحة المحسنة يمكن للمستخدمين التحدّث بشكل طبيعي مع MBUX Virtual Assistant a والحصول على إجابات لأسئلة مثل: "هل يمكنك إرشادي إلى أقرب مطعم فاخر للاستمتاع بتجربة فريدة لتناول المأكولات؟". كما يمكن للمستخدمين طرح أسئلة متابعة، مثل: "هل يتمتع المطعم بتقييمات جيدة؟" أو "ما هو الطبق الرئيسي المميز في المطعم"، ويمكن لخاصية MBUX Virtual Assistant الرد بمعلومات دقيقة ومحدّثة وعرض التفاصيل المتعلّقة بنظام الملاحة من خلال واجهة المستخدم الموجودة في السيارة.

وقال أولا كالينيوس، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة مرسيدس-بنز إيه جي: "تتمتع مرسيدس-بنز بإرث عريق يستند إلى قدرتها على توفير تجربة قيادة استثنائية، وستوفّر شراكتنا ابتكارات متقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي لجعل هذه التجارب أفضل. سيساعد نظام "أوتوموتيف أيه آي آجنت" الجديد السائقين على التنقّل والبحث باستخدام خصائص مساعدة في سياراتهم، بحيث تكون هذه التفاعلات طبيعية ومفيدة بشكل أكبر. هذه مجرد بداية لمرحلة جديدة من النقلات النوعية في قطاع السيارات من خلال التكنولوجيا، وأنا أتطلّع للمضي قدمًا هذه الشراكة.

من جانبه، قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت": سوف يساهم نظام "أوتوموتيف أيه آي آجنت" في تمكين شركات تصنيع السيارات من الاستفادة من قوّة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة، واستخدامها لتصميم وتقديم تجارب جديدة قابلة للتخصيص ومعززة بالقدرات الحوارية، مع مستويات متطوّرة من قدرات الذكاء الاصطناعي.