"شيري" تفتتح صالة عرض ومركز خدمة جديدين في أبوظبي

دبي – البيان

افتتحت شيري، بالشراكة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، صالة عرض ومركز خدمة جديدين في أبوظبي، في إطار استراتيجيّة التوسع الخاصة بها، ما يعدّ امتداداً لحضورها الفاعل في دبي والشارقة وتعزيزاً لمساهمتها ودورها على مستوى المنطقة.

وتوفّر صالة العرض الجديدة للعملاء إمكانية التعرّف على أحدث إنجازات وابتكارات شيري في قطاع السيارات، وقد صُمّمت لتقدم تجربة شاملة مع عرض مجموعة من سيارات شيري بما في ذلك "تيجو 9" و"تيجو 8 برو ماكس" و"تيجو 7 برو ماكس" و"تيجو 4 برو"، والتي تتمتع بتصاميم أنيقة وتقنيات متقدّمة، لتجسّد بذلك التزام شيري تجاه إعادة تشكيل حلول التنقل.

وقال توم فوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: نفخر في مجموعة عبد الواحد الرستماني بإرثنا الممتدّ على مدار أكثر من نصف قرن حافل بالعطاء والتميّز في قطاع التنقّل، ونسعى باستمرار إلى تقديم تجربة ملكية متكاملة تتجاوز مجرّد شراء السيارة. ومن خلال افتتاح صالة العرض هذه، إلى جانب خدماتنا المتنوّعة كخدمة الاستلام والتوصيل، فإنّنا نضمن لعملاء شيري رحلة قيادة آمنة مدعومة بمعايير استثنائيّة من الرعاية والخبرة".

من جانبه أعرب، زاهر صبّاغ، مدير شيري الإمارات عن سعادته بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنّها تمثّل محطّة جديدة لشيري في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة. وقال: "بالتزامن مع هذا الإنجاز يُسعدنا الكشف عن شيري تيجو 4 الجديدة كلياً والتي تعكس نهجنا في التصميم الذكي والأداء المتفوّق. ونتطلّع إلى استقبال العملاء في صالة العرض الجديدة، حيث يمكنهم استكشاف مستقبل القيادة كما نتصورّه.

وفيما يتعلّق بمركز الخدمة الجديد لشيري، فيعدّ الأكبر في المنطقة ويقع في مصفح بأبوظبي، وقد جُهّز هذا المركز المتطوّر لتلبية الطلب المتزايد على سيارات وخدمات شيري في الإمارة، ويضمّ مرافق راحة حديثة بما في ذلك معدات متطوّرة و8 مناطق للصيانة والخدمات الميكانيكية، وصالة جلوس. وفي إطار التزامها بتقديم إجراءات مرنة وسهلة، أطلقت شيري خدمة الاستلام والتوصيل للصيانة الدوريّة، والتي تتيح للعملاء حجز موعد صيانة عبر الهاتف، ليقوم بعد ذلك فريق من الفنيين المختصين باستلام السيارة، وإجراء الصيانة بأعلى مستويات الجودة، ثم إعادتها بأمان في الوقت والمكان المناسبين للعميل.

ويُبرز هذا التوسّع في أبوظبي الشراكة الراسخة بين شيري ومجموعة عبد الواحد الرستماني، حيث يُسهم في دفع عجلة النموّ بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو مستقبل الحلول المستدامة. وبالتزامن مع ذلك، تُواصل شيري تعزيز الروابط الاقتصاديّة والثقافيّة بين الإمارات والصين من خلال تقديم سيارات متميّزة وحلول تنقّل مبتكرة، ما يدعم مكانتها كشريك رئيس في تطوير قطاع السيارات بالدولة.