ماكلارين تحتفي بعشر سنوات على إطلاق أول طراز LT

تحتفي ماكلارين أوتوموتيف بالإرث العريق لطرازات LT من خلال برنامج خاص لعام 2025، يتخلّله فعاليات مميّزة تستهدف أصحاب هذه السيارات في متاجر العلامة حول العالم. يأتي هذا الاحتفاء تكريمًا للطرازات الستّة التي لا تزال تحظى بمكانة استثنائية منذ إزاحة الستار عن أوّلها في مارس 2015 خلال معرض جنيف الدولي للسيارات.

وقال هنريك فيلهلمسماير، الرئيس التنفيذي التجاري في شركة ماكلارين أوتوموتيف: على مدار عقد من الزمن، جسّدت سلسلة LT الأداء القوي والحازم الذي يُحدّد جوهر ماكلارين. وانطلاقًا من التركيز الدائم والدؤوب على توفير تجربة قيادة استثنائية، تدفع كل سيارة LT حدود تخفيف الوزن، والانسيابية الهوائية، وزيادة القوة، ممّا يخلق تجربة قيادة استثنائية تُلهب الحواس بقدر ما تُثير الحماس. وتابع قائلًا: تحظى طرازات LT بمكانة خاصة في قلوب أكثر سائقي ماكلارين شغفًا، فهي ليست مجرّد اسم، بل تجسيد لرؤية واضحة، تُلبّي تطلّعات أولئك الذين يبحثون عن الأداء بأسمى درجاته.