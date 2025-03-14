إطلاق "إمباو آر" الجديدة في الإمارات

أعلنت قرقاش للسيارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع السيارات في الإمارات، عن إطلاق سيارة "GAC" الجديدة كلياً "إمباو آر" خلال حفل إطلاق حصري، مما يعزز التزامها بتقديم حلول سيارات مبتكرة وعالية الأداء في المنطقة.

شارك في الحفل عدد من كبار المسؤولين من مجموعة قرقاش وGAC موتور، وكان مورغان سندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات ، وخالد العسل، مدير المبيعات لعلامة GAC لشركة قرقاش للسيارات، ومارك زانغ، المدير العام لشركة GAC موتور الدولية – الشرق الأوسط، في مقدمة الحضور للكشف عن السيارة. كما استمتع الحضور بتجربة حصرية على حلبة السباق.

وقال خالد العسل: نحن في قرقاش للسيارات نفخر بتقديم سيارات استثنائية للسوق الإماراتي. إن إطلاق GACإمباو آر يعد دليلاً على التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على السيارات عالية الأداء والمزودة بتقنيات متطورة، التي تجمع بين التصميم الجذاب والميزات المبتكرة. هذه السيارة ستمثل نقطة تحوّل في تجربة القيادة بفضل أدائها الديناميكي وتصميمها العصري."

من جانبه، قال مارك زانغ: تعتبر الإمارات سوقاً رئيسياً لشركة GACموتور، ويعد إطلاق GAC إمباو آر تجسيداً لتركيزنا على الابتكار والأداء. تم تصميم هذه السيارة بعناية لتلبية احتياجات السائق العصري، مقدمة تجربة قيادة ممتعة ومريحة في الوقت نفسه. نحن متحمسون لرؤية ردود فعل عشاق السيارات في المنطقة حيال هذه السيارة.

تأتي "إمباو آر" مع محرك توربيني سعة 2.0 لتر، يولّد قوة 265 حصاناً وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، مما يمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.7 ثواني فقط. كما أنه مزوّد بنظام التوجيه الكهربائي “DP-EPS” ZF ، ونظام الثبات الإلكتروني “ESP” من بوش، وفرامل عالية الأداء من كونتيننتال بأربعة مكابس ثابتة، وإطارات ميشلان عالية الأداء .تجمع هذه السيارة الرياضية بين القوة والكفاءة والتكنولوجيا المتطورة ضمن تصميم أنيق وديناميكي.