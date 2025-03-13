ماكسوس تكشف عن أربعة موديلات جديدة كليًا في مهرجان النابوده للتنقل 2025

حققت ماكسوس، العلامة التجارية للسيارات المعترف بها عالميًا والتي تصنعها شركة صناعة السيارات الصينية الرائدة SAIC Motor وتوزع تحت مجموعة النابوده التجارية في الإمارات العربية المتحدة، تأثيرًا ملحوظًا في مهرجان النابوده للتنقل 2025 الذي طال انتظاره. كان الحدث، الذي أقيم في 22 فبراير 2025 في فندق جراند حياة في مدينة دبي الطبية، بمثابة منصة رئيسية للكشف عن أحدث ابتكارات ماكسوس في قطاع السيارات، حيث عرض أربعة موديلات جديدة كليًا: D60 وD90 وG90 وT90.

استقطب مهرجان التنقل 2025، المصمم بالكامل على شكل كرنفال، أكثر من 1250 مشاركًا، حيث جمع بين العلامات التجارية الرئيسية للسيارات الاستهلاكية والتجارية مثل Ashok Leyland وDAF Trucks وZhongtong Bus Holding Co. ولم يحتفل الحدث بالتميز في مجال السيارات فحسب، بل قدم أيضًا تجربة تفاعلية مع حلول التنقل المتطورة وأجواء الكرنفال النابضة بالحياة.

تواصل ماكسوس إعادة تعريف الأداء والفخامة والعملية بأحدث تشكيلاتها من المركبات، المصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة للسائقين المعاصرين في المنطقة. تشمل الموديلات التي تم طرحها حديثًا:

ماكسوس D60 - سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة ذات سبعة مقاعد ومجهزة بمحرك توربو سعة 1.5 لتر، تجمع D60 بين التصميم المتميز والأداء الفعال، مما يوفر اقتصادًا رائعًا في استهلاك الوقود دون المساومة على الراحة والقوة.

ماكسوس D90 - سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عائلية ذات سبعة مقاعد ومجهزة بميزات متميزة، مثل فتحة سقف بانورامية وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، مما يضمن تجربة قيادة سلسة وآمنة. مع تصنيف 5 نجوم من ANCAP وC-NCAP للسلامة، تعطي D90 الأولوية لحماية الركاب.

ماكسس G90 – تم تصميم G90 لإعادة تعريف الفخامة في مجال السيارات، وتتميز بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر، ومقاعد من الدرجة الأولى مع وظائف التدليك والتهوية، ومزيج راقي من الأداء والرقي مناسب للأعمال والترفيه.

ماكسس T90 – شاحنة بيك أب قوية ومتينة مصممة للعمل والمغامرة. بتصميمها القوي وقدراتها القوية، تضمن T90 الموثوقية والراحة، مما يجعلها الخيار الأمثل للتعامل مع التضاريس الصعبة.

تحت وكالة مجموعة النابودة، يسلط المهرجان الضوء أيضًا على الالتزام القوي بالاستدامة وخدمات ما بعد البيع الشاملة. وكان من أبرز ما يميز الحدث الاعتراف بالشراكات الاستراتيجية داخل صناعة السيارات، والاحتفال بالعلامات التجارية التي ساهمت بشكل كبير في النجاح المتبادل ونمو الصناعة.

وقال رونالد كراستا، مدير المبيعات في ماكسوس (قسم المركبات التجارية والمركبات الثقيلة): "بفضل إرثها من التميز الهندسي، تظل ماكسوس ملتزمة بتزويد السائقين بمركبات موثوقة وعالية الجودة ومصممة لتلبية احتياجات العالم الحقيقي. ومع استمرار تطور المشهد المتعلق بالسيارات في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة، تظل ماكسوس في طليعة الابتكار، وتظل وفية لقيمها الأساسية المتمثلة في الموثوقية ورضا العملاء".

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