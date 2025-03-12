سهم الشركة يهوي 45 %.. ترامب: سأشتري سيارة «تسلا» جديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيشتري سيارة «تسلا» جديدة لإظهار الدعم للمدير التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك بعد هبوط سهم شركته لصناعة المركبات الكهربائية بحوالي 45% خلال العام الحالي حتى الآن.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، دافع ترامب عن «ماسك» قائلاً: إنه يخاطر لمساعدة البلاد ويقوم بعمل رائع، سأشتري سيارة «تسلا» جديدة صباحاً لإظهار الدعم لـ«إيلون ماسك»، وهو أمريكي عظيم حقاً.

ورد الرجل الأكثر ثراءً في العالم على ذلك وشكر الرئيس على دعمه في منشور عبر منصته «إكس».

وبدأت احتجاجات في الولايات المتحدة ضد «تسلا» بسبب دور «ماسك» في إدارة كفاءة الحكومة والتخفيضات الشاملة للقوى العامة الفيدرالية التي يجريها بناءً على طلب ترامب.

وفي بورتلاند بولاية أوريجون، احتج حوالي 350 متظاهراً خارج معارض أحد وكلاء بيع سيارات «تسلا» في الأسبوع الماضي، وتم احتجاز 9 أشخاص خلال مظاهرة صاخبة خارج أحد معارض الوكلاء في نيويورك في وقت سابق هذا الشهر.

وهبط سهم «تسلا» خلال تعاملات الاثنين بأكبر وتيرة يومية منذ سبتمبر 2020، ومحا في ظل تراجعه هذا العام، كافة المكاسب التي حققها منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 15% مما أدى إلى محو 130 مليار دولار من قيمتها السوقية، ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة تسلا إلى النصف منذ ديسمبر لتصل إلى حوالي 700 مليار دولار. واستفادت الشركة في الشهرين الأخيرين من عام 2024 من نشوة المستثمرين بعد انتخاب دونالد ترامب، الذي يعتبر إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، حليفاً مقرباً له.