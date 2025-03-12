إنتاج سيارات الركاب بالصين يقفز 38.7 % في فبراير

أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الفرعية لمعلومات سوق سيارات الركاب التابعة للجمعية الصينية لتجار السيارات أن قطاع سيارات الركاب في الصين حقق أداء قوياً في فبراير الماضي، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 38.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.736 مليون وحدة.

ونمت مبيعات التجزئة والجملة لسيارات الركاب بنسبتي 26 % و33.8 % لتصل إلى 1.386 مليون وحدة و1.767 مليون وحدة على التوالي في فبراير الماضي، مسجلتين بذلك أعلى مستوى لهما على الإطلاق في نفس الفترة، وفقاً للبيانات.

وواصلت صادرات السيارات في بداية العام الجاري بشكل عام النمو القوي الذي شوهد العام الماضي. وبلغت صادرات الصين من السيارات المجمعة بالكامل في البلاد خلال أول شهرين من العام الجاري 970 ألف وحدة، بزيادة قدرها 17 % على أساس سنوي. وأظهرت بيانات الجمعية أن صادرات سيارات الركاب الصينية ارتفعت بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 349 ألف وحدة في فبراير الماضي، ومن بينها، بلغت صادرات سيارات الركاب من العلامات التجارية المحلية 310 آلاف وحدة، بزيادة 27 % على أساس سنوي.

وفي فبراير الماضي، نما حجم الإنتاج ومبيعات التجزئة لسيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة بنسبتي 85.9 % و79.7 % على التوالي قياساً إلى نفس الفترة من عام 2024، ليصل إلى 819 ألف وحدة و686 ألف وحدة على التوالي.

وأفادت البيانات بأن صادرات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة بلغت 118 ألف وحدة، وهو ما يمثل 33.9 % من إجمالي صادرات سيارات الركاب في البلاد خلال الشهر الماضي، بزيادة 4.4 نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وتعد «بي واي دي» و«شيري» و«جيلي» و«سايك موتور» من بين شركات التصدير الرئيسية.

وقالت الجمعية إنه من المتوقع أن يحافظ قطاع سيارات الركاب في الصين على نمو قوي في مارس الجاري، مدفوعاً بأداء مركبات الطاقة الجديدة القوي ودعم السياسات والتقدم التكنولوجي وترقية الاستهلاك.