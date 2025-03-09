شيري الإمارات تقدم عروضاً حصرياً في رمضان

أعلنت شركة شيري الإمارات، بالشراكة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني – الوكيل المعتمد والرسمي لسيارات شيري في الإمارات العربية المتحدة - عن عروض جديدة خاصة بالعملاء الذين يشترون سيارة شيري خلال شهر رمضان المبارك.

تحت شعار "رمضانك علينا، خلك مرتاح واتركها على شيري" تأتي العروض التنافسيّة بمزايا متعددة، بما في ذلك معدل فائدة 0.99% لمدة 3 سنوات، ووقود مجاني لمدة عام يتم توصيله إلى باب منزل العميل، وتأمين سيارة لمدة عام، وسنتين من الخدمة المجانية، وضمان لمدة 6 سنوات يغطي حتى 200 ألف كيلومتر.

وقال زاهر صباغ، مدير شركة شيري الإمارات: " في شيري الإمارات، نحن ملتزمون بتقديم تجربة عملاء متميزة. فعند اختيار أي طراز من مجموعتنا الرائدة من المركبات الاستثنائيّة خلال الشهر الفضيل هذا العام، يحصل العملاء على مزايا لا مثيل لها من شأنها تحسين قيمة الشراء.

كما أعلنت شيري الإمارات عن ساعات عمل إضافية جديدة خلال الشهر الفضيل، لضمان راحة العملاء وتلبية احتياجاتهم، حيث ستفتح صالات عرض شيري في دبي وأبوظبي والشارقة أبوابها من 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً ومن 8:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، بينما ستعمل مراكز الخدمة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، ومن 8:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمة استلام وتسليم السيارات (PUDO) طوال الشهر الفضيل وما بعده. تتيح هذه الخدمة لأصحاب سيارات شيري طلب خدمة صيانة المركبات بكل سهولة من منازلهم، حيث سيتولى خبراء شيري استلام سيارتهم للصيانة وإعادتها إلى المنازل بحالة مثاليّة.