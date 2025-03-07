"سكودا أوتو" تسلّم 926,600 مركبة حول العالم خلال 2024

حقّقت "سكودا أوتو" أداء مبيعات قوي في 2024، حيث قامت بتسليم 926,600 مركبة إلى العملاء حول العالم، مسجِّلة بذلك زيادة سنوية نسبتها 6.9% على الرغم من البيئة الديناميكية جداً في الأسواق. ولقد بقيت ألمانيا السوق الأكبر للشركة، مع تسليم 187,100 مركبة، وذلك عبر زيادة قدرها 29,200 مركبة بالمقارَنة مع سنة 2023.

وحافظت أوكتافيا المحدَّثة على موقعها كالطراز الأكثر مبيعاً لدى ’شكودا‘ مع تسليم 215,700 سيارة منها (+12.4٪). ويأتي هذا الأداء مع احتفال ’شكودا أوتو‘ بكل فخر بذكراها السنوية الـ130، لتشكّل بذلك أكثر من قرن من الزمن من التميّز في عالم السيارات ومعزِّزة التزامها بالابتكار ورضى العملاء.

كما كسب توسّع الشركة في الشرق الأوسط المزيد من الزخم على مدى الشهور الـ12 الماضية، مع تسجيل المنطقة لنمو مستمر في المبيعات، مدفوعاً بذلك عبر اهتمام المتزايد والطلب القوي في الكويت التي حقّقت نمواً سنوياً مبهراً بلغت نسبته 62٪. ومن خلال مجموعة ديناميكية من المنتَجات وتوسّع الشبكة التي ستشهد على تدشين عدّة مرافق جديدة، فإن ’سكودا أوتو‘ ستكون في موقع جيد للمضي بتسجيل النمو في المنطقة خلال 2025.

وشكّلت سنة 2024 فترة للتركيز على الأعمال الأساسية لسكودا الشرق الأوسط، وذلك عبر عقد شراكات بارزة وتعزيز الإجراءات والأنظمة الداخلية، وإرساء الأسس المتينة للنمو المستدام. إلى جانب هذا، قامت ’سكودا‘ بإطلاق طراز جديد بالكامل هو ’كوشاك مونتي كارلو‘، إضافة إلى ثلاثة طرازات محدَّثة هي ’كاروك‘، ’كاميك‘ و’سكالا‘، ليتم عبر هذا تلبية الخيارات المتغيّرة للعملاء وتعزيز خيارات المنتَجات المتاحة في المنطقة.

وتبقى ’كودياك‘ طراز ’شكودا‘ الأكثر شعبية في الشرق الأوسط، وتتبعها ’كوشاك‘، مما يعكس الطلب القوي من العملاء على المجموعة المتنوّعة من المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) لدى العلامة التجارية. ولقد برزت الكويت كالسوق الإقليمي الأسرع نمواً خلال 2024، مما يسلّط الضوء على الجاذبية المتنامية التي تتمتّع بها العلامة التجارية وفعالية الاستراتيجيات المتّبَعة على الصعد المحلّية.

ومع تطلّعها إلى السنوات القادمة، ستتبع ’شكودا‘ نهجًا أكثر تركيزًا على المستقبل من خلال إنشاء شبكة إقليمية أقوى، مما يتيح مزيدًا من النمو والتوسّع، ويوفّر تجربة عملاء سلسة.. وعليه، تسعى العلامة التجارية لتوسعة نطاق حضورها من ثلاثة أسواق في 2024 إلى ثمانية بنهاية سنة 2025، وذلك مع افتتاح ثمانية مرافق جديدة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع والسيارات المستعمَلة في الشرق الأوسط.

وكجزء من عملية توسّعها الرامية لتوفير منتَجاتها وخدماتها ضمن نطاق أقرب من عملائها، سوف تقوم ’شكودا‘ رسمياً بإطلاق عملياتها في السعودية وعُمان خلال النصف الأول من 2025. أما في الإمارات العربية المتحدة، فيستم افتتاح صالتين عرض رقمية بالكامل بتصميم قائم على أسلوب حياة ’شكودا‘ وذلك في كل من أبوظبي ودبي في الأشهر المقبلة ، وتتبع هذا منشأة حديثة للخدمات في دبي خلال الصيف، مما يعزّز أكثر خدمات الدعم لما بعد البيع.

وقال لوكاش هونزاك، المدير التنفيذي لدى ’شكودا الشرق الأوسط‘: يُعتبَر الشرق الأوسط منطقة فريدة وديناميكية، حيث يشهد سوق السيارات تطوّراً سريعاً. وما يبرز بشكل أساسي خلال 2024 هو عمق ارتباط نموّنا بفهم الاحتياجات الدقيقة لهذه المنطقة. وهذا الأمر يعكس نهجنا المتمحور أولاً حول العملاء، والتزامنا بتوفير مركبات تتلاءم مع أساليب الحياة المحلّية. وبالنظر للمستقبل، سوف تكون 2025 سنة تحوّلية. فنحن لا نحقّق النمو على المستوى الجغرافي فحسب، بل نقوم أيضاً بافتتاح معارض ومراكز خدمة جديدة لنكون أقرب إلى عملائنا، ونقدم مجموعة متجددة بالكامل من سيارات السيدان والدفع الرباعي بأسعار مناسبة. ومن شأن جمع ’شكودا‘ بين الحِرَفية الأوروبية والتقنيات الحديثة المتطوّرة وقابلية التكيّف أن تضعنا في موقع قوي لبناء علاقات طويلة دائمة في الشرق الأوسط والارتقاء بقصّتنا الإقليمية إلى مستويات جديدة.