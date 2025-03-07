920 مليون درهم حجم سوق المركبات المتصِلة في الإمارات

كشفت شركة "جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط" أن سوق المركبات المتصِلة في الإمارات تقدر قيمته بأكثر من 250 مليون دولار (920 مليون درهم) خلال عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يبلغ 17.5% حتى عام 2032، مما يشير بوضوح إلى الطلب المتزايد على حلول القيادة الذكية والبديهية.

وقال لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي للخدمات والتجارب الرقمية في "جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط" إن |الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي| في الإمارات تهدف إلى رفع نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي ضمن الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي من 12% إلى 20% بحلول العام 2030. وفق هذا الإطار، تلعب تقنيات المركبات المتصِلة دوراً محورياً بصياغة المشهد العام للتنقل في الدولة.

وأضاف: أدى التوسّع الحضري الكبير في كل من دبي وأبوظبي إلى زيادة كبيرة في عدد السيارات، فإن أدوات الملاحة الذكية من "أونستار" والتحديثات الخاصّة بالحالة المرورية في الوقت الفعلي تساعد السائقين على الاستفادة من أفضل المسارات، وبالتالي تقليل أوقات التأخير غير الضرورية وتعزيز تجربة القيادة العامة.

وتابع: إضافة للملاحة، يُعتبَر عنصر الاعتمادية الخاص بالمركبة أساسياً ضمن البيئة سريعة الوتيرة في دولة الإمارات. من هذا المنطلَق، تقدّم خصائص التشخيص عن بُعد والصيانة الاستباقية من "أونستار" معلومات معمَّقة في الوقت الفعلي حول حالة المركبة، مما يضمن التعرّف على أي مشاكل محتمَلة قبل تفاقمها – الأمر الذي يساهم بتوفير الوقت والمال والضغوطات.

وقال: تلعب الراحة دوماً دوراً رئيسياً في تقليل الضغوطات على الطريق. ومع "أونستار"، فإن القدرة على تشغيل المركبة عن بُعد والمكيّف لتعديل بيئتها الداخلية مسبَقاً يُعدّ أمراً هاماً، خصوصاً خلال فترات الصيف الحارّة في الإمارات. ويمكن لهذه الميزة أن تساهم بتعزيز تجربة القيادة الإجمالية، مما يضمن بأن تكون الرحلة منذ بدايتها خالية من أي إجهاد أو ضغوطات.

وأضاف: مع خدمة الاتصال من ’اونستار‘، أصبح البقاء متصلاً داخل المركبة أسهل من أي وقت مضى. توفر نقطة الاتصال Wi-Fi، وتطبيقات بث الموسيقى، والمساعد الصوتي دون استخدام اليدين تجربة قيادة سلسة ومريحة، مما يمنحك إنتاجية أعلى ومتعة أكبر على الطريق—سواء للعمل أو الترفيه.

وقال تتميّز دولة الإماران برسم معايير عالمية في تبنّي التنقّل الذكي، ومبتكرةً حدوداً جديدة لتعزيز جودة الحياة اليومية. ومع التقدّم المستمر للتقنيات، من المهم أن يتم قياس حجم تأثيرها بالارتكاز على مدى تحسينها لمستويات السلامة والكفاءة والاستدامة في مجال النقل.

وتابع: تعد تتكامل تقنية "أونستار" بسلاسة مع النظام الإيكولوجي الرقمي في الإمارات، وهي تدعم رؤية الدولة الرامية للوصول إلى مستقبل أكثر ذكاءً. وعبر تقديم التشخيصات في الوقت الفعلي، والمساعَدة في الحالات الطارئة، وإتاحة الخدمات المتصِلة، فإنها تُعدّ عنصر تمكين للسائقين عبر توفير أدوات تعزّز مستويات الملاءمة والثقة أكثر على الطريق.