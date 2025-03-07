«الرستماني التجارية» تطلق عروض رمضان سيارات «ستروين» و«سوزوكي»

أعلنت شركة الرستماني التجارية عن إطلاق عروض رمضان الحصرية على سيارات ستروين وسوزوكي، حيث تقدم للعملاء فرصة الاستمتاع بقيادة استثنائية مع مزايا حصرية وأقساط شهرية ميسرة. وتشمل العروض مجموعة سيارات الدفع الرباعي والهاتشباك من ستروين، بما في ذلك « سي 4» و«سي 3 أيركروس» و«سي 5 أيركروس» و«سي 4 إكس»، مع باقة صيانة مجانية لمدة خمس سنوات وخدمة المساعدة على الطريق وتسجيل مجاني لمدة عام، وتظليل مجاني، مما يجعل امتلاك سيارة جديدة تجربة أكثر راحة وامتيازاً خلال الشهر الكريم.

كما توفر سوزوكي عروضاً رمضانية جذابة تشمل تأميناً مجانياً وصيانة مجانية، بالإضافة إلى تظليل مجاني وسنوات ضمان غير محدود، مما يمنح العملاء خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم بأسعار تنافسية وعروض حصرية.