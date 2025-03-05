«شاومي» تأمل بيع سياراتها خارج الصين 2027

نقلت صحيفة جيه ميان الصينية الإلكترونية، عن لو وي بينغ رئيس شركة شاومي Xiaomi الصينية، قوله خلال مقابلة مع عدد من الصحف في مدينة برشلونة الإسبانية إنه يأمل في أن تبيع الشركة سياراتها في الخارج اعتباراً من عام 2027.

وأضاف لو في مقابلة مع جيه ميان، عندما سئل عن خطط الشركة لبيع سياراتها في الخارج: «سأضع هدفاً؛ آمل أن نكون في عام 2027 قادرين رسمياً على البدء في التصدير إلى الخارج».

وشاومي هي ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، ودخلت العام الماضي مجال تصنيع السيارات.

ورئيس الشركة موجود حالياً في برشلونة لحضور المعرض العالمي للهواتف المحمولة. إلى ذلك، كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتف رائد جديد بسعر 1499 يورو، نحو 1560 دولاراً، في محاولة للتوسع في سوق هذه الفئة الذي تهيمن عليه تقليدياً شركة أبل الأمريكية.

ويحمل الهاتف الجديد من شاومي اسم 15 Ultra ويأتي بنظام كاميرا رباعي متقدم، يتضمن بعضاً من أغلى مستشعرات الصور من شركة سوني وعدسات من شركة Leica Camera AG.