أبوظبي موتورز ترتقي بفئة السيارات الفاخرة إلى مستوى عالمي

تحتفي شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة BMW في أبوظبي والعين، بمرور أربعة عقود على مسيرتها التي شكلت علامة فارقة في مشهد السيارات الفاخرة في دولة الإمارات.

فمنذ انطلاقتها عام 1985 بصالة عرض وورشة عمل متواضعة في منطقة أم النار ضمت 24 موظفاً فقط، استطاعت الشركة أن ترسخ حضورها بوصفها أحد أبرز وكلاء BMW في الشرق الأوسط، بفريق يضم اليوم أكثر من 750 موظفاً و12 منشأة عالمية المستوى في أبوظبي والعين.

وتستعد شركة أبوظبي موتورز، التي تضع التميز نصب عينيها لتحقيق إنجاز بارز جديد في عام 2026، مع افتتاح أكبر صالة عرض BMW Retail Next في المنطقة بمدينة أم النار، والتي ستتبع أحدث المعايير العالمية في مجال التجزئة لتوفير تجارب عملاء غامرة ومبتكرة، ما يعكس التزام الشركة الدائم بالتميز والريادة في قطاع السيارات الفاخرة.

أُسست شركة أبوظبي موتورز على يد الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومنذ انطلاقتها وهي تضع تطوير قطاع السيارات في المنطقة في صلب رؤيتها، واضعة معايير جديدة ترتقي بفئة السيارات الفاخرة إلى مستوى عالمي.

وعلى مدى أربعة عقود رسخت مكانتها في صدارة هذا القطاع بفضل الابتكار، وجودة الخدمات، والتزامها الدائم بتقديم أفضل ما تنتجه علامات BMW وMINI وBMW Motorrad ورولز-رويس موتور كارز، وتعد اليوم الشريك الرسمي لعلامتي McLaren وZero Motorcycles في أبوظبي.

وقال سيد فايز كريم، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي موتورز، بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الشركة: «الاحتفال بهذه المناسبة يتجاوز كونه استذكاراً لفترة زمنية طويلة، فهو تكريم للجهود الاستثنائية لأفراد أظهروا شغفاً فريداً وحققوا نجاحات أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.

بدأت مسيرتنا بفريق مكون من 24 موظفاً يتشاركون رؤية واحدة، وهي تقديم تجارب سيارات فاخرة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، نفتخر بالمكانة الرائدة التي حققناها على مستوى المنطقة وبالتقدير العالمي الذي نلقاه.

شكل كل معرض، وكل سيارة، وكل تفاعل مع عملائنا حجر أساس في هذه الرحلة، ونتطلع إلى مستقبل يركز على الابتكار والاستدامة وتلبية تطلعات عملائنا».

نجاح متواصل

واحتفلت أبوظبي موتورز، في 25 مايو الماضي، بالذكرى السنوية الرسمية على انطلاقتها، إلا أن الفعاليات المرافقة لهذه المناسبة المميزة لم تنتهِ بعد، فقد أطلقت الشركة مبادرة موسمية تحت عنوان «أجواء الصيف مع أبوظبي موتورز»، وهي عبارة عن سلسلة تجارب مشوقة ولحظات مميزة صممت لإحياء ذكرى مرور 40 عاماً على تأسيس الشركة وللاحتفال بها بمشاركة العملاء وعائلاتهم على حد سواء.

ويشمل البرنامج الاحتفالي تجارب غامرة في صالات العرض وفعاليات عائلية ستتيح لكل الزوار المشاركة في رحلة الأربعين عاماً التي تمضي بها شركة أبوظبي موتورز نحو مزيد من النمو.