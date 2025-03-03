إكسيد تفتتح رابع صالة عرض لسياراتها في الإمارات

افتتحت إكسيد، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والممثّلة حصريًا من مجموعة الغرير للسيارات، أوّل صالة عرض لها في إمارة رأس الخيمة وتعتبر رابع صالة للعلامة في دولة الإمارات.

تتّخذ صالة العرض الجديدة موقعًا استراتيجيًا في منطقة معارض السيارات في رأس الخيمة، وتحديدًا في شارع الشيخ راشد بن سعيد في مدينة صقر بن محمد، ويأتي افتتاحها تلبيةً للطلب المتزايد على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في الإمارات الشمالية.

حضر الافتتاح ممثّلو علامة إكسيد، وريكي مولينز، رئيس تطوير الأعمال في شركة الغرير للسيارات. وعدد كبير من الشخصيات ذات العلاقة بقطاع السيارات.

توفّر صالة عرض إكسيد تكنولوجيا حديثة وعصرية، فيمكن للزوار استكشاف مجموعة من أرقى موديلات وطرازات السيارات بتوقيع العلامة التجارية، مثل سيارة "تي إكس إل" (TXL)، وسيارة "في إكس" (VX) المتطوّرة، وسيارة "إل إكس" (LX)، وسيارة "أر إكس" (RX)، لا سيّما أنّها صُمّمت جميعها لتلبية توقّعات السائقين المتميّزين في الإمارات.

وقال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الغرير للسيارات: "يشكّل افتتاح صالة العرض في رأس الخيمة إنجازًا بارزًا جديدًا في سجل إكسيد الحافل بالنجاحات، لا سيّما أنّنا نوسّع حضورنا من خلالها ونقدّم تجارب قيادة متميّزة للعملاء في جميع أنحاء البلاد، وتمثّل إمارة رأس الخيمة سوقًا رئيسيًا، وتؤكّد هذه الخطوة التوسّعية على الطلب المتزايد على المركبات الفاخرة في الإمارات. وبالنسبة إلى إكسيد، فتلتزم بتقديم مزيج مثالي من الجودة والأداء والتكنولوجيا والابتكار للارتقاء برحلة كل عميل في دولة الإمارات".

وأضاف: إنّ حضور إكسيد في إمارة رأس الخيمة، من خلال مجموعة الغرير للسيارات، يتماشى مع رؤية العلامة التجارية لتحقيق النمو، لا سيّما أنّها تسعى لتصبح قوة مهيمنة في قطاع السيارات الإماراتي من خلال مركباتها الفاخرة وخدماتها الاستثنائية.