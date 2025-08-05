50 ألف سيارة تنتجها «فينفاست» في الهند

دشنت شركة صناعة السيارات الفيتنامية فينفاست مصنعاً لإنتاج السيارات الكهربائية في الهند بقيمة 500 مليون دولار، كونه جزءاً من خطة لاستثمار ملياري دولار في الهند، والتوسع في مختلف أسواق آسيا.

وسينتج المصنع المقرر إقامته في مدينة ثوثوكودي بولاية تاميل نادو جنوب الهند حوالي 50 ألف سيارة كهربائية سنوياً في البداية مع، إمكانية وصول الإنتاج إلى 150 ألف سيارة سنوياً فيما بعد.

وفي ظل وجوده بالقرب من ميناء رئيسي في واحدة من أهم الولايات الصناعية بالهند تأمل فينفاست أن يكون المصنع الجديد مركزاً لصادراتها المستقبلية إلى المنطقة. وتقول الشركة إن المصنع سيوفر أكثر من 3000 وظيفة في الهند.

وأشارت فينفاست إلى أنها درست 15 موقعاً محتملاً في ست ولايات هندية قبل اختيار مدينة ثوثوكودي بولاية تاميل نادو لإقامة المصنع.

وقال تي.آر.بي راجا، وزير الصناعة في حكومة ولاية تاميل نادو، إن الولاية مركز صناعة السيارات في الهند، وتمتلك قدرات تصنيعية قوية وعمالاً مهرة وبنية تحتية جيدة، وسلسلة إمداد يعتمد عليها.

وأضاف: «هذا الاستثمار سيؤدي إلى إنشاء مجموعة صناعية جديدة بالكامل في جنوب تاميل نادو، والهند تحتاج إلى المزيد من هذه المجموعات، لتصبح مركز تصنيع عالمياً».

ويعكس دخول فينفاست إلى الهند تحولاً أوسع في استراتيجيتها، إذ تُركز الشركة بشكل متزايد على الأسواق الآسيوية، بعد أن واجهت صعوبة في اكتساب زخم في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد بدأت الشركة العام الماضي إنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية في إندونيسيا بتكلفة 200 مليون دولار، حيث تُخطط لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، كما تتوسع الشركة في تايلاند والفلبين.

وباعت فينفاست ما يقرب من 97 ألف سيارة في عام 2024، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف مبيعاتها في العام السابق، ولكن حوالي 10% فقط من هذه المبيعات كانت خارج فيتنام.