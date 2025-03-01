أسباب فشل المتقدمين في اختبار الحصول على رخصة القيادة

كشفت وكالة معايير السائقين والمركبات (DVSA)، التابعة لوزارة النقل في المملكة المتحدة، عن الأسباب العشرة الأكثر شيوعًا لفشل المتقدمين في اختبارات القيادة. وتهدف الوكالة من خلال نشر هذه القائمة إلى توعية السائقين المتدربين وتجنبهم الوقوع في هذه الأخطاء الشائعة.

وذكرت الوكالة: "لاجتياز اختبار القيادة، يجب أن تكون سائقًا جيدًا. إذا كنت ترتكب أيًا من الأخطاء المذكورة في هذا الدليل بشكل متكرر خلال تدريبك، فأنت غير مستعد بعد لاجتياز الاختبار. ننصحك بمناقشة هذه النقاط مع مدربك لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في مهاراتك ومعرفتك".

وفيما يلي الأسباب العشرة الرئيسية لفشل المتقدمين في اختبار القيادة:

عدم المراقبة الفعالة عند التقاطعات

يجب على السائقين المتدربين التأكد من إجراء ملاحظات دقيقة قبل الانتقال إلى طريق جديد لضمان السلامة. أي خطأ ناتج عن عدم المراقبة الجيدة سيؤثر على نتيجة الاختبار.

عدم استخدام المرايا بشكل صحيح عند تغيير الاتجاه

يجب استخدام المرايا بشكل كامل وفعال، مع اتباع روتين "المرآة - الإشارة - المناورة" بدقة. الأخطاء في هذا الجانب تُسجل تحت بند "المرايا - تغيير الاتجاه".

التحرك بشكل غير آمن

يجب أن يكون السائق قادرًا على التحرك بأمان، سواء من جانب الطريق أو على منحدر أو من خلف مركبة متوقفة. الأخطاء هنا تُسجل تحت عنوان "التحرك بعيدًا - السلامة".

وضعية غير صحيحة عند الانعطاف يمينًا في التقاطعات

يجب وضع السيارة بالقرب من منتصف الطريق قدر الإمكان. أي خطأ في هذا الجانب يُسجل تحت بند "التقاطعات - الانعطاف إلى اليمين".

عدم التحكم في توجيه السيارة بشكل صحيح

يجب توجيه السيارة بسلاسة وفي الوقت المناسب. التوجيه المبكر أو المتأخر قد يؤدي إلى اصطدام بالرصيف أو انحراف نحو مستخدمي الطريق الآخرين. الأخطاء هنا تُسجل تحت عنوان "التحكم - التوجيه".

عدم الاستجابة الصحيحة لإشارات المرور

يجب على السائقين التصرف بشكل مناسب عند إشارات المرور، والتأكد من خلو الطريق قبل التحرك عند الضوء الأخضر. الأخطاء في هذا الجانب تُسجل تحت بند "الاستجابة للإشارات - إشارات المرور".

عدم فهم إشارات المرور بشكل صحيح

يجب أن يكون المتدرب قادرًا على فهم جميع إشارات المرور والاستجابة لها بشكل مناسب. الأخطاء هنا تُسجل تحت نفس البند السابق.

وضعية غير صحيحة على الطريق أثناء القيادة العادية

يجب وضع السيارة في منتصف المسار المحدد وتغيير المسارات فقط عند الضرورة. الأخطاء في هذا الجانب تُسجل تحت عنوان "الوضع - القيادة العادية".

عدم الاستجابة الصحيحة لعلامات الطريق

يجب فهم جميع علامات الطريق والتفاعل معها بشكل مناسب. الأخطاء هنا تُسجل تحت بند "الاستجابة للإشارات - علامات الطريق".

عدم التحكم في السيارة أثناء الركن الخلفي

يجب أن يكون السائق قادرًا على التحكم بدقة عند الركن بشكل موازٍ أو عند الرجوع للخلف في مواقف السيارات. الأخطاء في هذا الجانب تُسجل تحت عنوان "الركن العكسي - التحكم".

ورغم أن هذه الأسباب خاصة بالقيادة في بريطانيا إلا أنه باتباع هذه النصائح وتحسين المهارات المذكورة، يمكن للمتقدمين زيادة فرصهم في اجتياز اختبار القيادة بنجاح في أي بلد.