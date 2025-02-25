دبي تشهد أول إطلاق إقليمي لـ «BYD SEALION 7»

دبي - البيان

أعلنت شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، بالاشتراك مع شركة «BYD» الصينية، عن العرض الأول في الإمارات لسيارة SEALION 7 الجديدة. وترسي هذه السيارة الرياضية الكهربائية، التي تُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، معايير جديدة في المنطقة على صعيد الأداء والابتكار والاستخدامات العملية العائلية.

صُممت السيارة للعائلة العصرية التي تطالب بالإثارة والاستخدامات العملية معاً. وتتحدى هذه السيارة نهج «الفردية مقابل الجماعية» الملازم لفئة السيارات الرياضية التقليدية، لتثبت بأن السائقين ليسوا مضطرين إلى إيجاد حل وسط بين الإثارة الشخصية والاستخدامات العملية العائلية.

وصُممت السيارة أيضاً لتوفر، لمن ينشدون الأداء والرحابة والتنقل الذكي، تجربة قيادة رياضية مع ضمان الراحة الاستثنائية والمساحة الرحبة والأمان في الوقت نفسه باستطاعتها البالغة 523 حصاناً وتسارعها من 0 إلى 100 كم/ ساعة خلال 4.5 ثوان فقط.

وقال حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي وBYD في الإمارات: السيارة مناسبة لمن ينشدون كل شيء، الأداء والتكنولوجيا وتعدد الاستعمالات في مركبة مذهلة واحدة. فهذه السيارة الرياضية تخرج عن القالب المألوف بتوفير مقومات قيادة استثنائية دون التفريط بالمساحة الرحبة والاستخدامات العملية التي تحتاجها العائلات.

وتستقر منصة الجيل المقبل (e-Platform 3.0) في قلب السيارة الجديدة، وهي نظام قيادة كهربائي متقدم مصمم لتحقيق كفاءة وأداء استثنائيين. وتمتاز هذه المنصة الحديثة والمتطورة بأسرع محرك كهربائي في العالم يجري إنتاجه بكميات تجارية، قادر على بلوغ 23 ألف دورة في الدقيقة وتوفير طاقة فورية وتسارع سلس. أما الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق، فتعزز السلامة والوعي الظرفي، ولا تعالج المشاكل بعد حدوثها فحسب، بل تتنبأ بها أيضاً، وتتألف من 5 رادارات و5 كاميرات و9 وسائد هوائية.

ويعزز دمج البطارية بهيكل السيارة سلامتها الإنشائية، مما يسهم في توفير حماية أكبر للركاب في حال حدوث اصطدام. كما تقلّل مخمّدات الصدمة المتطورة اهتزازات الطريق لتوفير تجربة قيادة محسّنة وضمان قيادة سلسة ومستقرة. وإضافة إلى ذلك، فتكنولوجيا بطارية الشفرة (Blade Battery) المشهورة من BYD تعزز السلامة وتطيل عمر البطارية، مما يحدّ كثيراً من خطر الانهيار الحراري ويجعل SEALION 7 من أكثر السيارات الرياضية الكهربائية سلامة على الطريق.