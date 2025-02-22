«هوندا» تعرض مجموعة من محركاتها الخارجية في دبي للقوارب

قدمت شركة هوندا المحدودة للسيارات، مجموعتها الكاملة من محركات BF البحرية في معرض دبي للقوارب 2025، وركَّزت الشركة على التزامها بالقوة والموثوقية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في محركاتها البحرية، وسعت إلى تقديم منتجاتها كحلول شاملة تلبي احتياجات وتوقعات كل من عشاق القوارب والمحترفين.

وتم تصميم مجموعة محركات Honda BF Marine للمستخدمين الذين يسعون وراء الأداء العالي وكفاءة استهلاك الوقود الممتازة والتكنولوجيا المتقدمة؛ إذ توفر هذه المحركات قدرة تشغيل قوية وفعالة من حيث استهلاك الوقود كما أنها صديقة للبيئة، إلى جانب دمج أحدث التطورات التكنولوجية فيها لتحسين تجربة الإبحار. تقدم هوندا محركات خارجية مناسبة لمجموعة متنوعة من أنشطة القوارب. وسواء أكنت تستمتع برحلة بحرية هادئة أو بصيد الأسماك أو المشاركة في الرياضات المائية التنافسية، فقد صممت هوندا محركات خارجية يمكنها تلبية احتياجاتك.

وتتضمن مجموعة محركات القوارب الخارجية من هوندا خيارات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف أحجام القوارب؛ فمثلًا يُعد محرك BF2.3 محركاً خفيف الوزن للغاية وسهلة النقل والتحميل ما يجعله مثاليًّا للقوارب الصغيرة، كما تتضمن المجموعة أيضًا خيارات متوسطة الحجم، مثل BF50 إلى BF100، وهي محركات سلسة وفعالة مناسبة للقوارب المتوسطة الحجم. تشتهر كل طرازات مجموعة محركات القوارب الخارجية من هوندا بموثوقيتها الاستثنائية وكفاءتها في استهلاك الوقود.