فعالية "Land of Legends" تعود إلى دبي باركس آند ريزورتس لتستعرض مجموعةً فريدة من عالم السيارات الخارقة

•ستنعقد فعالية Land of Legends”" بالتعاون مع نادي "هوت رايدرز الإمارات Hot Riders U.A.E" يوم السبت 22 فبراير الجاري من الساعة 2:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً.

•سيجري خلال الفعالية عرض أكثر من 400 من السارات والدراجات النارية المعدلة، بينما سيجيب ملاك السيارات عن أسئلة الحضور.

تستعد دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، لتقديم النسخة الثالثة من عرض "Land of Legends" في متنزه ريفرلاند™ دبي، وذلك يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري من الساعة 2:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً.

وستحتضن الفعالية الحماسية التي ستنعقد بالتعاون مع نادي "هوت رايدرز الإمارات Hot Riders U.A.E" الرائد لعشاق السيارات، أكثر من 400 من السيارات الرياضية والدراجات النارية وبعض الأصناف الكلاسيكية الخالدة والسيارات الرياضية الخارقة و JDM و KDM، فضلاً عن السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وهي الفعالية التي ستنعقد في 4 مناطق وهي القرية الفرنسية و "بوردووك" وسبورتس بوليفارد وذا بيننسولا.

وسيلتقي زوار المتنزه خلال الفعالية بملاك هذه السيارات للاستماع إلى قصصهم والتعرف عن قرب إلى هذه المعروضات المثيرة للاهتمام. وسيحظى الضيوف سواء من عشاق السيارات الخارقة والنادرة أو محبيها خلال زيارتهم للفعالية، بيومٍ حافلٍ ضمن أجواء سيطغى عليها عالم السيارات، إلى جانب أنهم سيستمتعون بمجموعةٍ من العروض الترفيهية الحية وخياراتٍ متنوعة من المأكولات والمشروبات.

وستكون عطلة نهاية الأسبوع تجربةً فريدة من نوعها ستجمع بين روائع "Land of Legends" وآخر أسبوع للاستمتاع بأجواء مهرجان ريفرلاند™ دبي للمأكولات والموسيقى، فإلى جانب عرض السيارات المبهر، سيزخر المتنزه بالعديد من العروض الترفيهية الحية التي تضم عرضاً تكريمياً للنجم مايكل جاكسون ومجموعات الـ "دي جيه" النابضة بالطاقة وعروض الليزر ومواكب الديناصورات والألعاب النارية التي تُزين سماء الوجهة مساءً.

معلومات التذاكر:

•tتذكرة دخول ريفرلاند™ دبي مقابل 25 درهماً عند شرائها عبر الموقع الالكتروني https://www.dubaiparksandresorts.com/en/riverland ، و مقابل 30 درهم عند شراء التذكرة من بوابات الدخول.

•tيمكن للضيوف شراء تذاكر مهرجان مقابل 50 درهماً للشخص الواحد، والدخول مجاناً إلى "Land of Legends" والحصول على قسائم للمأكولات والمشروبات.

•tسيكون الدخول مجانياً لحاملي تذاكر الدخول السنوية إلى ريال مدريد ورلد، وموشنجيت™ دبي، وحديقة ليجو لاند دبي الترفيهية دبي وحديقة ليجو لاند المائية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.dubaiparksandresorts.com/en/riverland أو الاتصال بالرقم 800-AMAZING (2629464)..