دراسة: 89% من العملاء في الإمارات يعطون الأولوية للسلامة عند شراء السيارات

كشفت دراسة جديدة أجريت بتفويض من «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» أن العملاء في المنطقة يعطون الأولوية للسلامة ومزايا سهولة الوصول والاستعمال عندما يتعلق الأمر بشراء المركبات، مع تمني نحو النصف من الذين شاركوا في الدراسة إضفاء المزيد من المواصفات التي تسهل الوصول والاستعمال في المركبات الجديدة.

وتسلط هذه الدراسة البحثية، التي أقيمت في الإمارات والسعودية ومصر بالتعاون مع «مؤسسة سدرة» و«YouGov»، الضوء على المتغيرات التي تشهدها التوجهات لجهة تملك المركبات، وكذلك أولويات العملاء وتوقعاتهم.

وتأتي السلامة على رأس قائمة أولويات العملاء، مع إشارة 89% من الذين شملتهم الدراسة إليها كالعامل الأهم ضمن الخيارات المتعلّقة بمركباتهم.

ويحل بعد هذا مباشرة عنصر القدرة الاقتنائية من حيث التكلفة غير الباهظة (86%) والنواحي الجمالية (83%).

وبشكل بارز، فإن مواصفات تسهيل الوصول والاستعمال مثل المقاعد التي يتم تعديل وضعيتها كهربائياً، إضافة للمقاعد الدوّارة وميّزة مراقَبة النقطة العمياء، قد أصبحت تكسب انتباهاً عالياً، وبالأخصّ بين كبار السن وأصحاب الهمم.

وكما تكشف الدراسة عن اهتمام قوي بالتثقيف حول سلامة المركبات، مع إشارة حوالي النصف من الذين شملهم الاستطلاع إلى مشارَكتهم في برامج مرتبطة بالسلامة، ونسبة 61% هم من الجيل «زد».

كما أعربت نسبة إضافية بلغت 45% عن اهتمامها بتعلّم تقنيات القيادة الوقائية وتفادي المخاطر وغيرها من إجراءات السلامة الأخرى.

وقال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: كشركة رائدة دولياً في قطاع السيارات، فإننا نفخر بقيادة الدرب لصنع مركبات مع مستويات أفضل من سهولة الوصول والاستعمال بالنسبة للجميع، وبذلك نتمكن من تحويل تجربة العملاء من مرحلة الاستكشاف إلى الشراء الفعلي.

وتعاوننا مع «مؤسَّسة سدرة» هو مجرّد مثال حول كيفية عملنا لبناء مستقبل يتميّز بمزيد من تحقيق الدمج والشمولية، حيث نضمن أن تكون مركباتنا ملائمة للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات والقدرات المتباينة، إضافة لكبار السن وأصحاب الهمم.

من جهتها، قالت ريم الفهيم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «سدرة»: تعد مؤسسة «سدرة» شريكاً ملتزماً بقضايا الدمج وإمكانية الوصول، فهي تقدّم برامج إرشادية وتوعوية متكاملة لضمان تحقيق الدمج في جميع المجالات سواء في ذلك ما يتعلق بتوفير البيئات المبنية والرقمية سهلة الوصول، أو إيجاد مساحات عادلة لتمكين الأبحاث والتطوير في هذا الخصوص.

ووقد استضفنا بالتعاون مع «العيادة المتخصصة للسيارات التابعة لجنرال موتورز» سلسلة من الجلسات الاستطلاعية استمعنا فيها إلى رؤى حقيقية وقيمة من أصحاب الهمم في الإمارات حول الاحتياجات اللازمة لجعل سُبُل التنقّل متاحاً وسهل الوصول للجميع.

ونحن نتطلّع لمواصلة العمل مع «جنرال موتورز» بهدف دعمهم في تعزيز مزايا إمكانية الوصول أكثر فأكثر ضمن قطاع السيارات.