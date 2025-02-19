«كاديلاك إسكاليد 2025» وصلت الإمارات

أعلنت «كاديلاك الشرق الأوسط» أن طراز «إسكاليد»، الذي يعتبر المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات الأكثر أيقونية، قد وصل رسمياً إلى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وهو يتألق الآن بشكل بارز في صالات العرض المختلفة. وتتمتع هذه المركبة الفاخرة بالعديد من التطويرات الداخلية والخارجية، حيث تستعرض تصميماً معززاً إلى جانب خيارات متطورة من التقنيات الحديثة. ومن ضمن الميزات اللافتة هناك شاشة العرض المنحنية من العمود إلى العمود بحجم إجمالي مائل قدره 55 بوصة، والعجلات البالغ حجمها 24 بوصة، والشعار الأمامي المنار.

وتتوفر «إسكاليد» للعام 2025 بخمس فئات مختلفة من التجهيزات هي: الفخامة المميزة، الرياضية، الفخامة المميزة بلاتينيوم، الرياضية بلاتينيوم وV-Series. وتتميز «إسكاليد» الجديدة بكونها ترفع معايير الفخامة ضمن عالم مركبات الـSUV، حيث ترتقي بما يقدره العملاء أكثر شيء في «إسكاليد» الأيقونية.

ويعي فريق تصميم «كاديلاك» جميع التوقعات والرغبات الموجودة لدى عملاء «إسكاليد» ويفهمها جيداً. بناءً عليه، فإن «إسكاليد» الجديدة تتضمن تقنية إنارة متطورة متوارثة من «إسكاليد IQ». وتنتقل عناصر الإنارة العملية هذه من نمط أفقي إلى عمودي، مما يعزز هوية «كاديلاك» القوية، وذلك خلال فترتي النهار والليل على السواء.

وتتضمن الجهة الأمامية الأكثر جرأة شعاراً مناراً كتجهيز قياسي، فيما تحوي فئة تجهيزات V-Series وفئة الفخامة المميزة بلاتينيوم إطاراً مناراً للشبك. كما تمت إعادة تحديث الإنارة الخلفية بشكل دقيق مع الحفاظ عليها بنمط «إسكاليد» الحصري الذي لا تخطئه العين.

ومن العناصر الجديدة أيضاً في «إسكاليد» للعام 2025 هناك العجلات الاختيارية بحجم 24 بوصة، وهي الأضخم التي يتم توفيرها لمركبة «إسكاليد»، بالإضافة للون Aegean Stone الخارجي الجديد، والذي هو عبارة عن رمادي أخضر داكن جريء مع مظهر قوي يوحي بالثقة، وكذلك هناك خيار الأبواب التي تفتح وتغلق كهربائياً. أما في الداخل، فيتم اعتماد الكثير من النفحات التصميمية الداخلية من طراز «إسكاليد IQ»، بحيث تتم الموازنة بين التقنية والفخامة لمنح تجربة غامرة للسائقين والركاب معاً.