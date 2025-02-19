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أعمال

ما علامات السيارات الأكثر مبيعاً في 2024؟

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البيان

دبي
غرافيك : حسام الحوراني

تصدرت شركة «تويوتا» اليابانية مبيعات السيارات في 2024، إذ باعت نحو 9 ملايين سيارة في زيادة 0.7 % على أساس سنوي، بحسب بيانات «فوكاس تو موف»، بينما حلت «فولكس واجن» الألمانية ثانياً بمبيعات عند حوالي 5 ملايين سيارة، تلتها «بي واي دي» الصينية، و«هوندا» اليابانية، ثم «فورد» الأمريكية، و«هيونداي» الكورية الجنوبية، و«نيسان» اليابانية، و«شيفروليه» الأمريكية، و«كيا» الكورية الجنوبية، فيما حلت «مرسيدس» الألمانية عاشراً ببيعها حوالي مليوني سيارة.