طرح شاحنات كهربائية خفيفة لدعم قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات

كشفت يونايتد ديزل، إحدى شركات مجموعة الرستماني والتي أسسها عبدالله حسن الرستماني، عن شراكتها مع يوتنج لتقديم شاحنات كهربائية إلى السوق، مما يمنح الشركات فرصة للتحول إلى عمليات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. وعلى ضوء التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية لمواجهة التحديات البيئية والتشغيلية، تشكل هذه المبادرة تطوراً مهماً يسهم في مواءمة النقل التجاري مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات.

تم الكشف عن هذه الشراكة والمبادرة المتميزة خلال حدث كبير أُقيم في "ذا سبيس دبي"، بحضور نحو200 شخصية، وشارك فيه قادة من كبرى شركات الخدمات اللوجستية وشركات السلع الاستهلاكية السريعة الحركة، وممثلين عن منظمات تركز على الاستدامة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية، الأمر الذي يبرز الأهمية المتزايدة للممارسات المستدامة في هذا القطاع.

وتعتبر مجموعة يوتنج رائدة عالمياً في صناعة المركبات التجارية الكهربائية، حيث تمتلك أكثر من 10% من حصة السوق، وقد باعت 220 ألف مركبة في أكثر من مئة دولة، بما في ذلك أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. تُعرف يوتنج بالتزامها الراسخ بتعزيز الاستدامة والابتكار، وقد حصلت على ثماني جوائز وطنية وساهمت بشكل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الوقود من خلال حلولها الكهربائية.

وفي عام 2021، وسّعت يوتنج نشاطها ليشمل سوق المركبات التجارية التي تعمل على الطاقة الجديدة، فأطلقت "شاحنات يوتنج ". ويعتمد هذا القسم الجديد على خبرة الشركة في تصميم المركبات، وقدرات التشغيل، والتقنيات المتقدمة في مجالات "البطارية، والمحرك، والتحكم الكهربائي"، المدعومة بأنظمة خاصة مثل بنية يوتنج الكهربائية. وتقود شاحنات يوتنج الابتكار المستدام في المركبات التجارية الثقيلة والخفيفة عالمياً من خلال تقديم حلول موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وموثوقة لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة.

واعتبر مازن دلاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني، أن الانتقال إلى التنقل الكهربائي ليس ضرورة بيئية فحسب، بل فرصة مثالية لتعزيز القيمة عبر سلسلة الخدمات اللوجستية. وأكد أن جهود يونايتد ديزل تظهر كيف تتماشى الاستدامة مع النتائج العملية للأعمال، مما يدعم مسيرة الإمارات الرامية لإرساء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة.

بدوره، أكد ديفيد ساويرس، المدير العام لشركة يونايتد ديزل، أن الشراكة مع يوتونغ تمثل خطوة استراتيجية نحو قيادة التحول في قطاع النقل المستدام، مشيرًا إلى أن اعتماد الشاحنات الكهربائية يعد ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر استدامة في دولة الإمارات. وأوضح أن توفير مركبات كهربائية صديقة للبيئة وذات كفاءة عالية لا يقتصر تأثيره على تقليل البصمة الكربونية لقطاع الخدمات اللوجستية، بل يسهم أيضًا في دعم الشركات من خلال خفض تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة الأداء. كما شدد على أهمية هذه الخطوة التي تنسجم مع رؤية الإمارات للاستدامة، وترسّخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في قطاع النقل.

وأضاف ساويرس: يمثل إطلاق شاحنات يوتونغ الكهربائية من قبل يونايتد ديزل تطوراً محورياً يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في مجال الاستدامة، ولا سيما مبادرة صافي الصفر 2050. من خلال تمكين الشركات من تبني الحلول اللوجستية الكهربائية، فإننا نساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وندعم كذلك بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة. هذه المبادرة تعزز جهود الدولة في تشكيل مستقبل مستدام، حيث توفر حلول النقل المتقدمة مزايا بيئية واقتصادية طويلة الأمد لجميع القطاعات.

من جانبه، أعرب فينسنت جيا، مدير منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة في شاحنات يوتنج، عن فخره بالتعاون مع يونايتد ديزل لجلب شاحنات يوتنج الكهربائية المبتكرة والمميزة إلى السوق الإماراتية، لافتاً إلى أنها مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الخاصة بالمنطقة حيث تقدم حلولًا مستدامة وفعالة.