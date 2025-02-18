«كيا» تكشف قريباً عن استراتيجيتها العالمية لريادة صناعة السيارات الكهربائية

أعلنت شركة «كيا» عن استضافتها للحدث المنتظر «يوم كيا للسيارات الكهربائية» لعام 2025، المقرر عقده خلال فبراير الجاري في إسبانيا. ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في كوريا في عام 2023، حيث سيتم عرض أحدث الطرازات والمفاهيم والتقنيات الكهربائية، التي تساهم في تعزيز مكانة كيا الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية حول العالم وجهودها الداعمة لدفع مسيرة التنقل المستدام.

وتهدف النسخة الثانية من «يوم كيا للسيارات الكهربائية»، إلى تسليط الضوء على دور كيا، باعتبارها الشركة الرائدة والأولى التي قامت باطلاق منصة المركبات الكهربائية المعيارية. تجسد هذه المنصة رؤية «كيا» المستقبلية لأعمال السيارات المبنية حسب الطلب، والتي تقدم نموذجاً جديداً يعكس سهولة استخدام السيارات الكهربائية، من خلال طرازات توفر للمستخدمين مرونة استثنائية عبر إمكانية وقابلية التعديل حسب الطلب والجذرية.

وسيشهد «يوم كيا للسيارات الكهربائية» 2025، الظهور العالمي الأول لسيارة كيا EV4، والتي تم الكشف عنها بشكل مفهوم في النسخة الأولى من هذا الحدث، إلى جانب عرض سيارة كيا PV5، أول طراز من طرازات منصة المركبات الكهربائية المعيارية PBV المخصصة من كيا، والتي تم عرضها كمفهوم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 في لاس فيغاس. وستقدم كيا أيضًا طراز Concept EV2، السيارة الكهربائية المدمجة وأحدث إضافة إلى عائلة السيارات الكهربائية المخصصة.

وأطلقت شركة كيا حملة ترويجية تتضمن صور ومقاطع فيديو تكشف عن تصميم المفهوم الجديد، إلى جانب لقطات من الطرازات الجديدة، حيث توفر هذه الحملة نظرة أولية عن نموذج التصميم المبتكر الذي تعتمده شركة كيا. وتجسد كل مركبة من مركبات كيا، جماليات مستوحاة من فلسفة التصميم الخاصة بالعلامة التجارية "اتحاد الأضداد"، حيث تقدم الأصول البصرية لمحة عن الخصائص الفريدة لسيارات كيا EV4 وPV5 وConcept EV2.

وتجسد هذه النماذج الثلاثة، استراتيجية كيا الجريئة والجديدة في مجال المركبات الكهربائية. إذ تتميز سيارات كيا EV4 و PV5 و Concept EV2بتكنولوجيا المنصة الكهربائية المتطورة للعلامة التجارية، وتعكس التزام كيا الراسخ في قيادة مسيرة التحول نحو التنقل المستدام العالمي، على مستوى الركاب والأعمال لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في كل مكان.

وستشارك كيا خلال الحدث المرتقب، استراتيجيتها الشاملة في مجال السيارات المبنية حسب الطلب، مع تقديم تفاصيل كاملة عن أعمالها ورؤيتها ومجموعة المنتجات والإطلاقات الجديدة لدعم طرح طراز PV5. وبالإضافة إلى ذلك، ستعرض الشركة منصة المركبات الكهربائية المعيارية PBV المخصصة من كيا، التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة. وستعزز هندسة منصة "لوح التزلج" القياسية الكهربائية المتكاملة للبطارية، أعمال المركبات المبنية حسب الطلب PBV الجديدة، من خلال تمكين عملية الجمع المرن بين أنواع مختلفة من هياكل المركبات.