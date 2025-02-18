السلامة وسهولة الوصول تتصدران أولويات مشتري السيارات في المنطقة

كشفت دراسة جديدة أجريت بتفويض من «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» أن 80 % من العملاء في المنطقة يعطون الأولوية للسلامة ومزايا سهولة الوصول والاستعمال عندما يتعلّق الأمر بشراء المركبات، مع تمنّي نحو النصف من الذين شاركوا في الدراسة إضفاء المزيد من المواصفات التي تسهّل الوصول والاستعمال في المركبات الجديدة.

وسلطت الدراسة البحثية، التي أقيمت في الإمارات والسعودية ومصر بالتعاون مع «مؤسسة سدرة» وYouGov، الضوء على المتغيرات التي تشهدها التوجهات لجهة تملّك المركبات، وكذلك أولويات العملاء وتوقعاتهم، حيث تصدرت سهولة الوصول والاستعمال وخصائص السلامة أولويات العملاء.

وجاءت السلامة على رأس قائمة أولويات العملاء، مع إشارة 89 % من الذين شملتهم الدراسة إليها بوصفها العامل الأهم ضمن الخيارات المتعلقة بمركباتهم. ويحل بعد هذا مباشرة عنصر القدرة الاقتنائية من حيث التكلفة غير الباهظة (86 %)، والنواحي الجمالية (83 %).

وبشكل بارز، فإن مواصفات تسهيل الوصول والاستعمال مثل المقاعد التي يتم تعديل وضعيتها كهربائياً، إضافة للمقاعد الدوّارة وميزة مراقبة النقطة العمياء، قد أصبحت تكسب انتباهاً عالياً، وبالأخص بين كبار السن وأصحاب الهمم.

وكشف دراسة YouGov عن اهتمام قوي بالتثقيف حول سلامة المركبات، مع إشارة نحو النصف من الذين شملهم الاستطلاع إلى مشاركتهم في برامج مرتبطة بالسلامة، ونحو 61 % هم من الجيل زد Z؛ أي مواليد منتصف التسعينيات من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين.

كما أعربت نسبة إضافية بلغت 45 % عن اهتمامها بتعلّم تقنيات القيادة الوقائية وتفادي المخاطر وغيرها من إجراءات السلامة الأخرى.

ويعتبر الفهم الكامل لنقاط الصعوبات بالنسبة للأشخاص الذين لديهم إعاقات مرئية وغير مرئية أمراً ضرورياً جداً. وتشكل جلسات الاستماع إلى أصحاب الهمم جزءاً أساسياً من هذا الجهد، ما يمكّن «جنرال موتورز» من كسر الحواجز والمفاهيم الخاطئة المحيطة بالإعاقات.