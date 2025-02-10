دعم التحول إلى التنقل الكهربائي في الإمارات .. NIO تعزز حضورها في السوق بطرح سيارتي ET5 وEC6





أعلنت NIO، الشركة الرائدة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، عن طرح سيارتي ET5 وEC6 المرتقبتين في الإمارات العربية المتحدة. تجمع السيارتان المتطورتان الجديدتان بين أحدث التقنيات، والتصميم الفاخر، والأداء المستدام، وتتوفران الآن لطلبات الشراء في الإمارات.

يُعد طرح السيارتين الجديدتين خطوة مهمة في مسيرة توسع NIO في المنطقة، ويؤكد على التزامها بتقديم مركبات كهربائية ذكية فاخرة تلبي الطلب المتزايد والتفضيلات الراقية للعملاء في الإمارات العربية المتحدة.

قال روبيرتو لوبيس دا سيلفا، مدير عام NIO الإمارات: "بعد النجاح الكبير لسيارة EL8، يمثل إطلاق ET5 وEC6 في الإمارات إنجازاً جديداً مهماً لـNIO في مسيرة توسعها في هذه السوق المتقدمة. ويعكس طرح هاتين السيارتين التزامنا بصياغة مفهوم جديد للتنقل الكهربائي، من خلال تقديم أداء استثنائي وتكنولوجيا متطورة وتصميم فاخر وجودة تصنيع لا تُضاهى؛ كما يعزز جاذبيتنا لمجتمع الإمارات النابض بالحياة الذي يقدر الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والجودة الاستثنائية".

تجمع سيارة NIO ET5الكهربائية الذكية الفاخرة متوسطة الحجم من طراز سيدان بين التصميم الانسيابي الذي يعزز الديناميكية الهوائية والتقنيات المتطورة والتصميم الداخلي الفاخر والمستدام، مما يجعلها تعيد صياغة مفهوم القيادة عالية الأداء.

تتميّز سيارة ET5 بمصابيح Double Dash الأمامية المميزة ومصابيح IllumiBlad الخلفية، مما يمنح السيارة مظهراً خارجياً جريئاً. كما تعزز خاصية الإغلاق الانسيابي للأبواب، والمقابض الأوتوماتيكية غير البارزة جانب الراحة والرقي. ويتيح السقف البانورامي دخول أشعة الشمس المفلترة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة مما يضفي أجواءً مبهجة لمقصورة السيارة.

تجمع سيارة ET5 أحدث التقنيات المبتكرة؛ حيث تُزوَّد بـ33 جهاز استشعار وكاميرا عالية الجودة، من بينها Lidar، ومدعومة بجهاز ADAM Supercomputer الذي يعتمد على تقنية NVIDIA والمسؤولة عن تشغيل جميع الوظائف الذكية للسيارة، مما يدعم السيارة بأعلى مستويات الذكاء والأمان. كما يقدم نظام الصوت المحيطي 7.1.4، المدعوم ب23 سماعة بقوة 1000 واط تجربة صوت ممتازة، بينما يتيح مساعد الذكاء الاصطناعي NOMIمن NIO تفاعلاً طبيعياً.

تجسد مقصورة سيارة ET5 رؤيةNIO الهادفة لخلق أجواء دافئة ومريحة داخل المقصورة. فيمنح قماش Clean+ Sustainable الصديق للبيئة والمصنوع من الزجاجات البلاستيكية من نوعية PET المعاد تدويرها لمقصورة السيارة أجواءً مريحة، ويعزز الأداء الصوتي. يأتي المقعدان الأماميان بتصميم رياضي، ومزودين بنظام تهوية مع خاصية تدليك، ونظام تعطير ذكي مع مؤين للهواء، بالإضافة إلى 23 نظام مساعدة للسائق، مما يضمن أعلى مستويات الأمان والسلامة في كل رحلة.

تُجهز سيارة ET5 بنظام دفع كهربائي عالي الأداء مدعوم بتقنية SiC، ما يُمكن السيارة من الانطلاق من السكون إلى 100 كم/ساعة في 4 ثوانٍ. تتوفر السيارة ببطارية سعة 75 كيلوواط/ساعة أو 100 كيلوواط/ساعة، مع مدى يصل إلى 615 كيلومتر حسب دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) مع البطارية سعة 100 كيلوواط/ساعة طويلة المدى. ويضمن معامل السحب البالغ 0.24أعلى مستويات الكفاءة والسلامة في أداء السيارة.

تتوفر سيارة ET5 بخمسة ألوان خارجية مستوحاة من ألوان السماء، وستة ألوان لجلد المقصورة مستوحاة من ألوان الأرض، مع خيارات تخصيص مثل عجلات Cloud القوية قياس 19 بوصة أو Gladiator قياس 20 بوصة، مع نظام مكابح Brembo بملاقط فكية مطلية باللون البرتقالي. وتتوفر سيارة ET5 الآن بسعر يبدأ من 199,900 درهم إماراتي.

سيارة NIO EC6 – سيارة رياضية فاخرة متعددة الاستخدامات من طراز كوبيه

تجمع سيارةNIO EC6 ، الكهربائية الذكية الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز كوبيه، بين التصميم الديناميكي والتقنيات المتطورة والأداء المستدام، ما يجعلها طفرة نوعية من شأنها أن تغير مفهوم تعددية الاستخدام والتصميم الأنيق في سوق المركبات الكهربائية.

تتميز سيارة EC6 بمظهرها الخارجي الجريء بفضل التصميم الانسيابي المميز لطراز كوبيه، والتصميم الأنيق للجزء الأمامي من السيارة. تعزز الفتحات الهوائية غير المرئية والجناح الخلفي النشط ثنائي الوضع الديناميكية الهوائية للسيارة، بينما تضفي اللمسات الجمالية للمقصورة أجواء من الفخامة على كل رحلة.

تُجهَّز سيارة EC6 بـ33 جهاز استشعار وكاميرا عالية الأداء، من بينها Lidar، بالإضافة إلى جهازADAM Supercomputer الذي يعمل بتقنية NVIDIA، ما يجعل تجربة قيادة السيارة على أعلى مستوى من الذكاء والأمان. وتتيح شاشة العرض الأمامي المحسنة بقياس 9.3 بوصة للسائق الوصول إلى أي معلومات مهمة بسهولة، بينما يضمن نظام المكابح عالي الأداء المزود بأربعة مكابس ثابتة كفاءة استجابة المكابح بمجرد الضغط عليها.

تأتي المقصورة بتجهيزات تركز على راحة الركاب، مع مقاعد أمامية وخلفية مزودة بنظام تهوية وخاصية تدليك، حيث يتميز مقعد الراكب الأمامي بتصميم مريح مدعوم بمسند للقدم، بينما تأتي المقاعد الخلفية بتصميم مريح يدعم الجسم بالكامل. كما يضفي نظام التعطير ومؤين الهواء مع فتحة السقف البانورامية أجواءً مفعمة بالفخامة والراحة على المقصورة لتشكل مساحة هادئة ملائمة للرحلات اليومية والطويلة.

يُولِّد نظام الدفع الرباعي لسيارة EC6 قوة 360 كيلوواط، وعزم دوران 700 نيوتن متر، مما يمكنها من الانطلاق من السكون إلى 100 كم/ساعة في 4.4 ثوانٍ فقط. ويتوفر الطراز ببطارية سعة 75 كيلوواط/ساعة أو 100 كيلوواط/ساعة، مع مدى يصل إلى 550 كيلومتر حسب دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) مع البطارية سعة 100 كيلوواط/ساعة طويلة المدى. وبفضل تصميم السيارة الملائم للقيادة في المناطق الحضرية والتضاريس الصعبة على حد سواء، فإنها الاختيار الأنسب لكل أنواع الطرقات.

تتوفر سيارةEC6 بخمسة ألوان خارجية مستوحاة من ألوان السماء، فيما تتوفر بأربعة ألوان مستوحاة من الأرض لجلد Nappa المستخدم في المقصورة ، مع خيارات تخصيص مثل عجلات Insignia قياس 20 بوصة أو عجلات Blossom قياس 21 بوصة، ونظام مكابح Brembo بملاقط فكية مطلية باللون البرتقالي، ونظام NOMI Mate الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. تتوفر السيارة بسعر يبدأ من 239,900 درهم إماراتي.

تعزيز تجارب القيادة

تُزوَّد جميع سيارات NIO بنظام التشغيل Multi-Domain Vehicle Operating System، وهو منصة تدير مجموعة من وظائف السيارة تتنوع ما بين القيادة الآلية والمقصورة الذكية والاتصالات ومقصورة القيادة الرقمية. يتيح هذا النظام اندماج الوظائف المختلفة، مما يوفر تجربة قيادة مريحة وسلسة.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد NIO Power، الحل الذكي والمبتكر لخدمات الطاقة، لإطلاق عملياتها قريبًا في أبوظبي. ومع افتتاح مواقع إضافية في جميع أنحاء الإمارات هذا العام، توفر محطات تبديل الطاقة من NIO، المعتمدة على تقنية حاصلة على براءة اختراع، تجربة شحن تتجاوز مفهوم التزود بالوقود، في غضون ثلاث دقائق فقط. ستُطرح تقنية NIO Power في أبوظبي قريباً، وهي حل مبتكر لخدمات الطاقة الذكية. وتعتمد محطات تبديل الطاقة المبتكرة من NIO على تقنية تبديل البطارية، المسجلة ببراءة اختراع، لإعادة شحن السيارة في أقل من ثلاث دقائق. كما تتوفر شواحن NIO Power Home عند شراء سيارات NIO، ما يتيح للمستخدمين حل الشحن من المنزل.

تأتي سيارات NIO مجهزة بنظام Banyan الذي يُدير جميع الوظائف الذكية للسيارات، وتُجرى له تعديلات مستمرة من خلال تقنية التحديث عن بُعد. كما تدير منصة ADAM Supercomputing، التي تمثل أساس سيارات NIO، جميع وظائف القيادة الذكية، وبإمكانها إجراء 1016 تريليون عملية في الثانية، في حين تؤدي تقنية Aquila Super Sensing وظيفة العين، حيث تعالج المعلومات من 33 كاميرا وجهاز استشعار لتقديم رؤية شاملة للبيئة المحيطة بالسيارة. بالإضافة إلى ذلك ترتقي NIO بمعايير أنظمة القيادة الذكية في المركبات إلى آفاق جديدة، حيث تتيح تقنية LiDAR، الأكثر تفوقاً على مستوى القطاع، رصد الأجسام عن بعد لمسافة تصل إلى 500 متر، بينما ترصد الكاميرات التي تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل المركبات على بعد يبلغ 680 متر، فضلاً عن الاستعانة بالخوارزميات المتطورة.

تجربة تركز على المستخدم

يتضح حرص NIO على توفير تجربة شاملة للمستخدمين فيما تقدمه من خدمات تدعم منظومة عملها. ويمكن للعملاء استكشاف سيارتي ET5 وEC6 في NIO House أبوظبي، في غاليريا جزيرة المارية، وNIO Space دبي، في مركز دبي المالي العالمي. توفر هاتان المساحتان المصممتان بعناية بيئة فريدة للتعرف على العلامة التجارية عن قرب والتواصل مع مجموعة من الأشخاص الذين يتشاركون أسلوب التفكير نفسه.

تتوفر سيارتا ET5 وEC6 الآن في الإمارات العربية المتحدة لإجراء اختبارات القيادة وطلبات الشراء. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.nio.com.