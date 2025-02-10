25 % نمواً قياسياً لمبيعات «فورد» الشرق الأوسط خلال 2024

احتفلت فورد الشرق الأوسط بأدائها الرائع في 2024، حيث حققت أفضل مبيعات لها منذ 2016، وذلك مع تضاعف عدد السيارات المباعة بالمقارنة مع 2022. ويعود هذا النجاح الهائل إلى النمو الكبير لحصة فورد من السوق في دول رئيسية مثل الإمارات والكويت والسعودية. ونتيجة لذلك ضمنت فورد الشرق الأوسط مكانتها بين أكبر خمسة صانعين من حيث حجم المبيعات.

وقال رئيس شركة فورد الشرق الأوسط، رافي رافيشاندران: «تتمثل أبرز أسباب أدائنا المتميز في جذب عملاء جدد إلى علامة فورد في إطلاقنا العديد من السيارات الجديدة والاستثنائية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة، التي يبذلها شركاؤنا الوكلاء، الذين يتألقون باستمرار في فهم وتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، وهذا الإنجاز يعتبر دليلاً فعلياً على شراكتنا والتزامنا الراسخ بتجاوز توقعات عملائنا، كما يؤكد فاعلية استراتيجيتنا الإقليمية المبنية على مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، التي يجري الحصول عليها من جميع أنحاء العالم».

جدير بالذكر أن نمو مبيعات فورد في العام الماضي تجاوزت نسبته 25 % على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على جاذبية تشكيلة طرازات الشركة لدى عملائها في جميع أسواق المنطقة. وقد أسهمت الإمارات بشكل كبير في النمو الإقليمي الهائل، حيث حققت زيادة استثنائية في المبيعات بلغت نسبتها 65 % على أساس سنوي، بدفع أساسي من طرازات تيريتوري وإيفرست ورينجر. وفي السعودية ارتفعت المبيعات بنسبة 16 % على أساس سنوي، حيث احتلت توروس الصدارة من حيث حجم المبيعات، تليها تيريتوري وإيفرست. وفي الوقت نفسه سجلت مبيعات الكويت زيادة قدرها 11 % على أساس سنوي، واحتلت تيريتوري المركز الأول، بينما جاءت F-150 في المركز الثاني، وحلت توروس في المركز الثالث.

وكانت سيارات تيريتوري وتوروس وإيفرست الأكثر مبيعاً لدى فورد في المنطقة من حيث الحجم، حيث أسهمت كل منها بشكل كبير في أداء الشركة القوي بشكل عام، أما فورد تيريتوري، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والمتميزة باتساعها وتجهيزاتها المناسبة للعائلات، والتي شهدت نمواً بنسبة 35 % على أساس سنوي، فتستمر في الهيمنة على فئتها، في حين تقدم توروس، سيارة السيدان الرائدة لدى فورد، مزيجاً من الراحة والتقنيات والأناقة الراقية، ما يجذب إليها العملاء المميزين.

وحققت فورد إيفرست، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تلبي احتياجات الأفراد والعائلات من هواة المغامرة والبحث عن قوة الأداء على الطرق الوعرة، وتجربة القيادة المتميزة، نجاحاً كبيراً في أسواق الشرق الأوسط، مما جعلها اسماً بارزاً في فئتها. انطلاقاً من قوة تشكيلة فورد يواصل الطلب على سيارات فورد بيرفورمانس النمو، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط هي السوق الوحيد لجميع طرازات رابتور الثلاثة F-150 وبرونكو ورينجر، في حين تواصل موستانج الأسطورية ريادة فئتها، مما يبرز تنوع فورد الشرق الأوسط واستقرارها وامتلاكها سيارات تناسب كل نمط حياة، يرغب به عملاؤها.

وشهد قسم مركبات الأسطول لفورد الشرق الأوسط نمواً استثنائياً هذه السنة، فقد حققت شاحنة ترانزيت كارجو وسيارة إسعاف فورد تأثيراً كبيراً في قطاع المركبات التجارية، حيث ضاعفتا النمو وعكستا نجاحهما العالمي في المنطقة.