«مرسيدس-بنز قرقاش» تعيد تجديد مركز خدمة بتقنيات جديدة

أعلنت مشاريع قرقاش، الموزّع الرسمي لسيارات مرسيدس-بنز في دبي والمناطق الشمالية، عن إعادة تجديد مركز الخدمة في ديرة، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من إرثها العريق منذ ستينيات القرن الماضي. وخلال حفل الافتتاح، قال توماس شولتز، المدير العام لسيارات ركّاب مرسيدس-بنز: هذا المركز ليس مجرد منشأة للخدمة، بل هو رمز لالتزامنا بالتميّز وتعزيز ثقة عملائنا. يعكس هذا التجديد التزامنا الراسخ بالابتكار، الاستدامة، وتقديم تجربة عملاء استثنائية.

ويعكس المركز المُطوّر أحدث هوية مؤسسية من مرسيدس-بنز MAR20X، حيث يدمج تقنيات رقمية متقدمة، وشاشات تفاعلية، وتصميمات هندسية عصرية تعزز كفاءة العمليات. وبفضل 48 حجرة عمل مجهزة بأحدث المعدّات، أصبح المركز قادراً على استيعاب عدد أكبر من المركبات مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والعناية. كما تضمن ثلاث مناطق استقبال نشطة تجربة سلسة للعملاء، مع تقليل أوقات الانتظار إلى الحد الأدنى.

ويحتوي المركز على مخزون يضم أكثر من 11000 قطعة غيار أصلية من مرسيدس-بنز، ممّا يضمن توفر القطع باستمرار ويقلّل من فترات الصيانة والإصلاح. كما تم دمج أحدث التقنيات والتصميمات المريحة لتعزيز كفاءة فريق العمل، الذي يضم ثمانية مستشاري خدمة و35 متخصصاً في قطع الغيار، ليضمن إنجاز الأعمال بسرعة ودقة، مع تقديم خدمة بمستوى عالمي.