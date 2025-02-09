سيارتان من "مازيراتي" تفوزان بجائزتين

أعلنت مازيراتي عن فوز سيارتي جران توريزمو Trofeo وجران توريزمو Folgore بجائزة خيار المحررين المقدمة من Car and Driver لعام 2025، عن فئتي أفضل سيارة رياضية فاخرة وأفضل سيارة رياضية كهربائية فاخرة، على التوالي. ويمثّل الحصول على هذه الجائزة المرموقة إنجازاً مهماً لعلامة مازيراتي، نظراً للمكانة العالمية التي يحظى بها موقع Car and Driver، بوصفه منصة رائدة للأخبار والمراجعات المختصة بالسيارات.

ويجري خلال مراحل منح جائزة خيار المحررين السنوية تقييم حوالي 500 طراز من السيارات ضمن 45 قطاعاً سوقياً. ويختار فريق المحررين أفضل السيارات لنيل الجائزة، وذلك بعد إجراء فحوص مكثفة بأجهزة القياس والقيام بتجارب الأداء على الطريق والحلبات، بالإضافة لتقييم تحقيق السيارة للهدف الذي صنعت من أجله، والقيمة ومتعة القيادة التي تقدمها، وذلك من أجل مساعدة العملاء على التعرف على أفضل السيارات الجديدة المتاحة للشراء.

ويجمع طراز جران توريزمو 2025 بين الأداء العالي الذي يميز السيارات الرياضية والراحة والفخامة المناسبة للرحلات الطويلة؛ ويحمل بصمةً إيطالية أصيلة تجمع بين الفخامة والأداء العالي، حيث تم تصميمه وتطويره في مختبر مازيراتي للابتكار في مودينا.

ويتيح التصميم المتطور للسيارة إمكانية تزويدها بنظام توليد حركة يعتمد على الاحتراق الداخلي أو نظام كهربائي بالكامل قائم على البطاريات، دون المسّ بتصميم السيارة، مما يجعلها فريدة من نوعها في مجال سيارات البطاريات الكهربائية. ويمنح ذلك حرية أكبر في الاختيار للعملاء، حيث تم تزويد سيارة جران توريزمو Trofeo بمحرك Nettuno العامل بالاحتراق الداخلي والمزود بست أسطوانات بسعة 3 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، والذي يعتمد على تقنية حجرة الاحتراق الأولية المستوحاة من سيارات الفورمولا 1.

وبالمقابل، تم تزويد سيارة جران توريزمو Folgore بنظام توليد حركة كهربائي بالكامل قائم على البطاريات، مع محركات بمغانط دائمة باستطاعة 300 كيلوواط وقدرة 760 حصاناً ونظام قيادة رباعي الدفع. كما تم تزويد السيارة بتقنية الشحن بجهد 800 فولت، والتي طُورت باستخدام أحدث الحلول التقنية المستوحاة من سيارات الفورمولا إي، فيما يساهم توزيع البطاريات بشكل تي بون في تخفيض مركز الجاذبية، والمحافظة على التصميم المميز ووضعية القيادة اللذين يتميز بهما الطراز المزود بمحرك الاحتراق الداخلي.

وقال أندريا سورياني، المدير العام لمازيراتي في أمريكا الشمالية: يشرفنا الحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين من موقع Car and Driver ذي المكانة الرائدة في عالم السيارات. وتتميز علامة مازيراتي بتاريخها الحافل الذي يزخر بطرازات السيارات السياحية الأنيقة والشهيرة. وتحافظ الطرازات الجديدة من سيارات جران توريزمو على العناصر الجوهرية للعلامة، المتمثلة بالتصميم الأنيق والأداء الفائق والالتزام الراسخ بمعايير التميز الإيطالية.

وتواصل سيارتا جران توريزمو Trofeo وجران توريزمو Folgore النجاح التاريخي الممتد لـ 75 عاماً، والذي بدأ مع طراز A6 1500 السياحي الفاخر، كما تحافظان على سحر العلامة الإيطالية، وتمهدان الطريق نحو مستقبل مبتكر للعلامة من خلال البناء على نجاحات الماضي.