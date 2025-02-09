طرح "سيتروين سي 5 آيركروس" في أسواق الإمارات

دبي – البيان

كشفت شركة الرستماني التجارية مؤخراً عن سيارة "سيتروين سي 5 آيركروس 2025" في سوق الإمارات، حيث تأتي بمواصفات متميزة تجمع بين الراحة مع الأداء، والتقنيات الحديثة، مما يعزز تجربة القيادة لعشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات العصرية.

كما تأتي السيارة بتصميم رياضي جذاب، مع خطوط ديناميكية وهيكل يعكس الانسيابية والفخامة. تتميز السيارة بجنوط 18 إنش من الألمنيوم، وأنابيب عادم مطلية بالكروم، بالإضافة إلى إضاءة LED نهارية وأمامية أوتوماتيكية بالكامل، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطرقات. كما تم تجهيزها بسقف بانورامي لإضفاء المزيد من الرحابة والإضاءة الطبيعية داخل المقصورة.

وتعتمد السيارةعلى محرك تيربو 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر عند 1400 دورة في الدقيقة. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي (FWD 4x2)، مما يوفر قيادة سلسة واقتصادية باستهلاك وقود يصل إلى 14.1 كم/لتر.

وتم تجهيز السيارة بمقصورة رحبة تتسع لـ خمسة ركاب مع مقاعد خلفية فردية قابلة للانزلاق، مما يوفر راحة أكبر لركاب الصف الثاني. كما تتمتع بمساحة تخزين مرنة تصل إلى 580 لترًا، وتصل إلى 1630 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

ومن بين أبرز المميزات الأخرى للسيارة: نظام دخول بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك، وشاشة لمس ملونة 8 إنش مع دعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، ومكبرات صوت، وشحن لاسلكي للهاتف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة، مع تقنيات أمان متقدمة.

وتضع "سيتروين" السلامة على رأس أولوياتها، حيث زودت السيارة بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، منها: نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومراقبة النقاط العمياء، ووسائد هوائية لحماية الركاب، وحساسات أمامية وخلفية مع كاميرا لمساعدة السائق في الركن، ونظام تنبيه السائق.

ويتمتع السائق بتجربة قيادة متطورة بفضل مثبت السرعة المزود بمحدد للسرعة، بالإضافة إلى زجاج كهربائي بتحكم بلمسة واحدة. كما تتميز السيارة بباب خلفي كهربائي يعمل عبر مستشعر القدم لتسهيل عملية التحميل.

وبفضل تصميمها المميز، أدائها القوي، وميزاتها الذكية، توفر السيارة تجربة قيادة راقية تلبي تطلعات الباحثين عن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات توفر هذه السيارة الجديدة من سيتروين توازنًا مثاليًا بين الراحة والتكنولوجيا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات ومحبي الرحلات الطويلة.